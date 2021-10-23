美国联邦储备委员会21日宣布新规，限制这一美国中央银行的决策者和高层官员个人买入股票和债券。

美联储同样承诺，将增加汇报和公开披露相关信息的频次。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，新规意味美联储官员在买入共同基金等寻常投资工具上将受限制。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔说，这些新规旨在抬高标准，“以向我们为之服务的公众保证，我机构所有高级官员一心一意聚焦美联储的公共使命”。

美联储说，为避免这些人在投资时机选择方面显现任何“哪怕只是表面上”的利益冲突，将要求决策者和高级职员提前45天向美联储告知买入和销售证券，在获批后才能买卖，买入后必须持有至少一年。

另外，在金融市场高度紧张期间，这些人“不得买入或出售”。

美联储说，上述限制将适用于管理委员会以及地区联储官员。新政策将限制这些官员个人持有债券、进入衍生品市场或投资政府机构债券。

美联储发布新规，正值波士顿联储主席和达拉斯联储主席因他们的股票交易备受批评而提前退休。作为新规的一部分，地区联储负责人将被要求在金融交易30天内公开披露相关信息。

民主党籍国会参议员伊丽莎白·沃伦21日在社交媒体推特上写道，美联储官员个人交易股票应被列入非法行为。

主张金融改革的非营利组织改善市场协会首席执行官丹尼斯·凯莱赫说：“美联储今天的宣布姗姗来迟，是好开端，但还不够。”

凯莱赫认为，新规应适用于美联储中掌握潜在市场动向消息的每个人。他建议包括美联储主席在内，这一机构所有高级官员把他们的全部投资放入一个保密信托，全都不得进行交易。（卜晓明）（新华社专特稿）

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