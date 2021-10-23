俄罗斯新冠疫情近期持续恶化，22日报告的新增新冠确诊病例和死亡病例继续刷新纪录。

俄防疫指挥部22日通报，俄罗斯过去24小时新增确诊病例37141例，刷新前一天创下的日增36339例的纪录。其中首都莫斯科新增确诊8166例，其次严重的是第二大城市圣彼得堡，新增确诊3233例。

同日，俄罗斯报告新增1064例死亡病例，连续四天刷新单日新增病亡人数纪录。

截至22日，俄罗斯累计确诊超过816.8万例，累计病亡逾22.8万人。

因疫情恶化，俄总统普京20日宣布，全国10月30日至11月7日为带薪休假日，个别疫情严重地区可提前开始或延长带薪休假模式。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁21日宣布在首都地区实施新的防疫限制措施：幼儿园、学校、大部分商店、健身房、电影院和其他娱乐设施10月28日至11月7日关门；餐馆和咖啡馆在这期间禁止堂食，食品店和药店可以正常营业；博物馆、音乐厅等只向已经接种疫苗或新冠康复者开放。

俄罗斯疫情告急的原因之一是疫苗接种率较低。

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫22日说，俄罗斯新冠疫苗接种率在欧洲国家中较低。“我们的疫苗接种项目比不上许多欧洲国家。我们的接种人数（比那些国家）少，染病人数更多。”他呼吁民众积极接种，称这事关“公民责任”。

俄罗斯是最早研发出新冠疫苗的国家之一。按美联社的说法，俄罗斯“卫星V”疫苗供应量充足。

为保护高龄人群，莫斯科市要求所有60岁以上未接种疫苗民众25日起居家，直至明年2月底。

俄罗斯今年1月启动大规模新冠疫苗接种。俄政府22日发布的数据显示，4920万俄罗斯人完成全程新冠疫苗接种，5350万人已接种至少一剂疫苗。俄罗斯全国人口大约1.46亿。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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