德国社会民主党（社民党）、绿党和自由民主党（自民党）21日正式启动组阁谈判，讨论联合组建新政府事宜。由于这三个政党的代表色分别为红色、绿色和黄色，它们被称为“红绿灯”组合。

参与谈判的官员说，三党希望11月底前完成谈判，并于12月初推选社民党总理候选人、现任副总理兼财政部长奥拉夫·朔尔茨出任新总理。

德国联邦选举委员会15日公布上月举行的联邦议院（议会下院）选举正式结果：社民党获得25.7%的选票，排名第一；现任总理默克尔所属的联盟党得票率24.1%，排名第二；绿党和自民党得票率分别为14.8%和11.5%，排名第三和第四。

社民党和联盟党都希望与绿党和自民党结成联盟，从而在联邦议院占据过半数议席，获得组阁主导权。本月早些时候，社民党与绿党和自民党就联合组阁启动三方“试探性”谈判。

按路透社说法，社民党和绿党执政理念相近，而自民党与两者差异较大，尤其在经济和财政政策方面。

经过多日艰难磋商，三党将谈判成果汇总成长达12页的组阁“路线图”，内容包括气候保护、税收和最低工资等政策。三党将以这一方案为基础展开正式组阁谈判。

社民党、绿党和自民党正式组阁谈判开启，意味着默克尔所属的联盟党在组阁大战中处于劣势。

社民党秘书长拉尔斯·克林拜尔21日告诉媒体记者，22个专家政策工作小组将于27日开始谈判，三党希望这些小组在11月10日前汇报结果。

自民党秘书长弗尔克尔·维辛说，先前的“试探性”组阁谈判令人鼓舞，他对三党联合组阁有信心。

另有一些参与谈判的官员对正式组阁谈判获得成功表示乐观。他们说，各方希望在12月第二周推选朔尔茨为新总理。

如果朔尔茨按照上述时间表出任新总理，意味着默克尔将无法打破前总理科尔的纪录，不会成为德国二战后任职时间最长的总理。两者任期长度将仅相差数日。

本月早些时候，默克尔被问及德国能否在圣诞节前完成组阁。她回答，她将留意谈判各方表态，但“我不能说什么，组阁事宜掌握在谈判者手中”。

至于新内阁人选，自民党主席克里斯蒂安·林德纳21日晚出席德国电视二台一档政治节目时说，各方尚未开始讨论这一话题。

德国媒体本周早些时候报道，自民党一些高层认为林德纳应在新内阁出任财政部长，这引发绿党方面不满。虽然林德纳暗示自己对这一职务感兴趣，但他反对做这类猜测。（张旌）（新华社专特稿）

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