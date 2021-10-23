波兰与欧洲联盟之间关于国内法与欧盟法高下的争端仍在发酵。21日在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，多国领导人向波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基施压，要求后者“守规矩”，停止“破坏欧盟的团结”。

欧洲法院今年7月以波兰司法改革违反“法治”原则为由，要求波兰暂停去年设立的一个专门针对法官的纪律审查机构。波兰政府拒绝执行，并将这一问题诉诸本国宪法法院。波兰宪法法院本月7日裁定，欧洲法院干涉波兰司法改革、违背波兰宪法，波兰国内法律相比于欧盟法律具有优先权。

因为这一裁决，莫拉维茨基19日在欧洲议会会议上遭到炮轰。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩愤怒指责波兰“挑战欧洲法律秩序的统一”，列出三项欧盟可能采取的反制措施，包括就波兰宪法法院的裁决采取法律行动、扣留对波兰的数百亿欧元拨款和低息贷款、中止波兰作为欧盟成员国的部分权利等。

21日欧盟峰会上，欧洲议会议长戴维·萨索利在致与会者的信中说：“几天前，我们联盟的法律基石受到了挑战。”

荷兰、芬兰、比利时等国领导人抵达峰会会场时，表达了与欧盟委员会一致的立场，指责波兰破坏欧盟的团结。

比利时首相亚历山大·德克罗说，波兰的立场“显然越过了红线”，触及“欧洲的核心”。

“如果你想享有在一个团体里的好处，就得尊重其规矩，”他说，“你不能作为一个成员却说‘这些规矩不适用于我’。”

荷兰首相马克·吕特和芬兰总理桑娜·马林主张，欧盟应立即“严厉”对待波兰。

欧盟与波兰长期因司法改革等诸多问题摩擦不断。此次双方矛盾升级，引发对波兰可能成为又一个“脱欧”国的担忧。

美联社评论，这轮针对波兰的“修理”和指责如果继续下去而不受控制，可能演变为2016年英国“脱欧”公投以来欧盟面对的最大危机。

不过，27个欧盟成员国中的“大哥”法国和德国致力于推动与波兰对话。法国总统埃马纽埃尔·马克龙和德国总理安格拉·默克尔当天在欧盟峰会开始前分别与莫拉维茨基会谈，寻求为争端“降温”。

按照法国总统府官员的说法，马克龙在会谈中敦促莫拉维茨基“寻找符合我们的原则和共同规则的解决办法”。

默克尔警告欧盟各国不要孤立波兰。这名即将卸任的德国总理说：“我们必须找到重新团结在一起的办法。”

法新社援引欧盟官员的话报道，在法德两国引导下，当天的峰会就这一议题“在平静氛围中”进行了两小时讨论，迈出“有助解决争端的一步”。

对于欧盟多国的施压，莫拉维茨基21日再次抱怨欧盟机构过度扩大权限，但同时表达了以对话解决争端的意愿。

“我们不会因受到勒索压力而采取行动，”他说，“但我们当然会就如何解决眼下争端展开对话。”

欧盟成员国中，匈牙利和捷克站在波兰一边。匈牙利总理欧尔班·维克托说，欧盟对波兰的施压是“迫害”。

路透社评论，东西欧国家之间“顽固的意识形态分歧”可能对欧盟构成事关其存在的威胁。（郜婕）（新华社专特稿）

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