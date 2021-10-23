人民网北京10月22日电 （记者李琰）联合国驻华系统22日在北京举行纪念仪式，庆祝联合国日暨中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。

10月24日是联合国日。一年一度的联合国日为强化工作、重申《联合国宪章》的宗旨和原则提供契机。自成立以来，联合国一直遵循《联合国宪章》的宗旨和原则。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在今年的联合国日全球视频致辞中表示：“76年前，世界在努力走出灾难性冲突的阴影，联合国的创建寄托了各国对未来的希望。如今，联合国所有工作人员在全球各地为推进这个希望而工作。”

当日，联合国驻华系统与“为你读诗”合作，策划了题为“月出：诗歌—音乐—秋和之咏”的独特纪念活动。活动以文艺和诗歌表演为特色，传递希望和理解的信息，为世界建设一个更可持续、和平和公正的未来而努力。

联合国驻华协调员常启德表示：“今天，我们欢庆联合国日，回顾中国恢复联合国合法席位50周年这一历史性里程碑。重新构想、再次振作、继续努力为中国和世界人民建设持久和平与繁荣正当其时。”

中国国家国际发展合作署署长罗照辉致辞时表示：“中国的国际发展合作下一步将注重抗疫和公共卫生、经济复苏、民生改善等领域合作，注重与联合国驻华系统之间的协调合作。”

联合国驻华协调员常启德与国家国际发展合作署署长罗照辉（右）共庆联合国成立76周年。人民网记者 李琰摄

联合国驻华协调员及柬埔寨、爱尔兰、黎巴嫩和俄罗斯驻华大使进行了诗歌朗诵。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫朗诵诗歌。人民网记者 李琰摄

来自联合国机构、中国政府部门、国际组织、私营部门和媒体等各界逾120位嘉宾参加了纪念活动。

黎巴嫩驻华大使米莉亚·贾布尔朗诵诗歌。人民网记者 李琰摄

在活动的社交媒体角，嘉宾还观看了支持联合国全球倡议活动“#即刻行动”的照片和视频，该活动强调气候行动的重要性及个人能够为一个更加绿色、更可持续的地球作出的贡献。

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