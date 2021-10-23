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罗马尼亚将重新实施室外公共场所“口罩令”

2021年10月23日10:31 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特10月22日电（记者林惠芬）罗马尼亚看守政府22日决定，该国将于25日重新实施在室外公共场所强制戴口罩的规定，以缓解当前新冠疫情给医疗体系带来的压力。

　　根据罗看守政府推出的疫情防控新规定，从25日起，将在室内、室外所有公共场所实施强制戴口罩的规定；每日22时至次日5时实行宵禁，但持“新冠通行证”（疫苗接种证明和感染康复证明）者除外；对餐厅、咖啡馆、健身房、影院等场所设立上座率上限；除药店等，进入超市、购物中心、餐厅等营业场所及公共机构时须出示“新冠通行证”；公司、企业等须确保至少50%员工远程办公；禁止举办会议、婚礼等聚集性活动。

　　上述规定的有效期为一个月。此外，罗马尼亚全国中小学将从25日开始放假两周。

　　9月下旬以来，罗马尼亚每日新增新冠确诊病例持续处于高位。卫生官员说，持续攀升的重症病例已对该国医疗体系造成巨大压力。由于重症床位紧缺，多名重症病人被送到匈牙利等国救治。

　　罗官方22日公布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例15410例，累计确诊1534942例；新增死亡病例357例，累计死亡43844例；现有重症病例1848例。

　　由于疫情好转，罗马尼亚今年5月开始解除宵禁和户外强制戴口罩（室内公共场所仍须戴口罩）等禁令。

(责编：崔译戈、杨牧)

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