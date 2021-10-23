新华社巴黎10月22日电（记者唐霁）法国总统府22日说，法国总统马克龙和美国总统拜登当天通电话，讨论了两国恢复互信和欧洲防务等问题。

根据法国总统府发布的新闻公报，本着两国领导人9月22日通话的精神，双方讨论了法美之间在确保互信和共同应对当前挑战，特别是在建立更加强大的欧洲防务作为北约的补充等方面所做的工作，并对这些领域取得的进展表示满意。两国领导人表示，他们将出席在意大利罗马举行的二十国集团峰会，并将在峰会期间举行的会晤中深化两国对话和合作。

另据美国白宫发表的声明，拜登和马克龙在通话中讨论了两国在支持非洲萨赫勒地区安全与稳定，以及加强两国在印太地区合作方面所采取的措施。双方将在10月底罗马会晤期间继续就双边合作展开对话。拜登还表示，美国副总统哈里斯11月访问法国是两国进一步加强合作应对全球性挑战的重要机会。

9月15日，美国、英国、澳大利亚宣布建立所谓新的三边安全伙伴关系，澳大利亚将与美英合作在澳建造核潜艇。澳方同时撕毁此前与法国海军集团签订的采购12艘潜艇的合同。9月17日，法国宣布召回驻美国和驻澳大利亚大使进行磋商。9月22日，马克龙与拜登通电话，双方决定启动意在重塑两国信任的深入磋商进程。马克龙同日决定，法国驻美大使将返回美国。（参与记者：刘品然）

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