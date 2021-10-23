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世界传统医药日：你会喝中药吗？

2021年10月23日10:28 | 来源：新华网
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　　新华社沈阳10月22日电（记者于也童）10月22日是世界传统医药日。中医药学是中国古代科学的瑰宝，但中药的服药时间、服药频次和服药温度都有不少讲究。专家提示：中药以温服为宜，且不建议与食物同时服用。

　　一位患者为改善咳嗽、咳痰、调理脾虚湿热体质寻找中医看诊，医生针对他的病症，为他开了袋装汤药。由于上班热药不方便，患者中午吃药时剪开药袋便直接服用。

　　“这种服用中药的方式是不妥的。”沈阳市卫生健康服务中心主任中医师李涵说，“我们服用中药时，可以看下包装，一般上边都会标注‘温服’，就是不要凉着喝药。熬好的袋装汤药可以用开水烫一下再喝，也可以剪开药袋后加热到合适温度再喝。”

　　李涵介绍，中药药液过冷会伤及脾胃阳气导致呕吐，过热则易烫伤口腔及咽喉，而温服利于药力通行。除阳盛格阴、热毒炽盛的情况需要冷服以导引药力，或一些特殊方剂如侯氏黑散标明需要冷服外，绝大部分汤药均以温服为宜。

　　除服用时的温度，服用中药的时间也要注意。食物与中药同服容易产生络合物，因此中药不宜与食物同服。一般来说，驱虫药和治疗便秘的中药空腹服，滋补药宜在饭前服，对胃肠有刺激的药宜饭后服，治疗失眠的药宜睡前服。从服药频次上看，“日三次温服”更有利于维持稳定血药浓度。

　　“中医的服药时间、服药频次和服药温度都是很有讲究的,并非简单的‘早饭前、晚饭后’。事实上，很多古方都标明了‘空腹服’‘食远服’等服药方法，每个患者病情不同，因此一定要问清主治医师，以利更佳疗效。”沈阳市中医院内分泌科副主任医师王丽说。

(责编：崔译戈、杨牧)

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