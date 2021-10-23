新华社日内瓦10月22日电（记者聂晓阳 陈俊侠）为期5天的叙利亚宪法委员会小组第六轮会议22日在瑞士日内瓦结束。联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒表示，此轮会议未能实现预期目标。

裴凯儒当天在新闻发布会上说，与会各方在过去一周就有关叙利亚主权、独立和领土完整，军队、安全和情报以及法治等一系列问题进行了讨论，但讨论的结果“令人失望”，没能实现预期目标。

裴凯儒说，与会各方并未商定下一轮会议的日期。他敦促各方增进互信，凝聚更多政治意愿，以找到推进这一进程的正确方式。

叙利亚宪法委员会中代表叙政府的联席主席艾哈迈德·库兹巴里当天在另一场新闻发布会上说，政府代表团已“竭尽所能”，以便此轮会议取得成功。政府代表在会议中听取了部分委员的建议，但一些建议“远远脱离现实”。

叙利亚2011年发生内战。2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立由叙政府、反对派和民间人士代表组成的叙宪法委员会，这成为叙利亚和平进程的重要一步。叙利亚宪法委员会2019年10月30日在日内瓦正式启动，就宪法改革事宜展开工作。

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