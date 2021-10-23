新华社伦敦10月21日电 综述：英格兰全面解封逾三月 疫情创新高引医界疾呼

新华社记者郭爽

据英国政府21日公布的疫情数据，英国日增新冠确诊病例数于21日首次突破5万，这是自英格兰7月19日宣布全面解封以来单日新增病例最高数字。英国卫生界就此疾呼，“压倒性的证据”显示应采取更严格的防疫措施。但是，英国政府表示，目前不会改变现行防疫策略。

7月19日，英格兰地区执行最后阶段“解封”。10月4日，英国政府宣布大幅放宽英格兰地区入境政策，简化入境新冠检测，以促进旅游业恢复。苏格兰、威尔士和北爱尔兰等地采取何种管控措施由当地政府自行决定，这些地区在今年夏季也逐渐采取较为宽松的抗疫政策。

7月19日以来，英国单日新增病例数与“解封”前变化不大，一度还有所下降。但10月以来，英国日增病例数一直保持在3万以上。10月中旬以来，这一数据多次在4万以上。21日的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例52009例，是连续第九天日增确诊病例超过4万例，累计确诊8641221例；新增死亡115例，累计死亡139146例。

英国卫生大臣贾维德20日指出，新冠疫情远未结束，人们可能会在今冬某天看到，英国单日新增新冠确诊病例高达10万例。英国卫生安全局首席执行官珍妮·哈里斯同日说，目前英国日增新冠死亡病例数“正朝着错误的方向发展”。

英国首相约翰逊21日表示，虽然日增新冠病例数很高，但目前疫情仍与政府预测模型大致相符，所以仍会坚持目前的防疫策略；由于英国大多数人已接种新冠疫苗，眼下疫情状况比12个月前要好很多；英国民众在冬季前应尽快接种疫苗加强针，12岁至15岁人群应尽快接种疫苗。数据显示，迄今英国12岁以上人群中超过86%的人已接种至少一剂新冠疫苗，约79%接种了两剂疫苗。

然而，英国医疗卫生界专业人士纷纷呼吁，政府应在单日新增病例连续第八天超过4万例后立即转向采取《应对新冠疫情：秋冬计划》的B计划，即疫情出现严重恶化时的后备计划，包括在一些场所强制戴口罩，建议人们在家办公，某些大型活动场所可能强制要求入场人员出示疫苗接种证明等。

英国国民保健制度联合会首席执行官马修·泰勒说：“压倒性的证据表明，我们确实需要采取行动。”他敦促政府恢复在公共场所强制戴口罩等抗疫措施，呼吁采取紧急措施缓解医疗机构压力。

英国医师协会理事会主席钱德·纳格保罗指出，政府没有采取任何进一步行动来减少感染，这是“故意制造的疏忽”。英国皇家急诊医学院院长凯瑟琳·亨德森表示，冬季对卫生服务提出了重大挑战，政府需认识到潜在危机……

天空新闻网站等媒体援引英国卫生专家的话报道，尽管接种新冠疫苗可有效减少重症和死亡病例数，但英国政府坚持现行宽松防疫政策没有考虑几个关键因素。首先，最早接种疫苗的老人等弱势群体正面临疫苗效力开始减弱的危险；其次，今冬将是新冠与流感等其他季节性呼吸道疾病同时传播的季节；第三，卫生保健部门的压力正在增加。一些专家指出，在情况变得更糟前采取行动是最好的处理方式。

英国国民保健制度国家医疗事务主任史蒂文·波伊斯日前表示，随着英国新冠感染率上升，住院人数将继续增多，此外还有流感病毒等其他病毒传播，这将增加医护人员的压力。

事实上，一些地方的医疗服务体系已开始面临较大压力。据英格兰国民保健署公布的新数据，8月底有570万人在英国医院的日常就诊等候名单上，这是自2007年有记录以来的最高数字。英国皇家康沃尔医院21日升高了运营级别，其医疗主管阿利斯特·格兰特说，该医院所在的康沃尔郡对医疗保健服务的需求正前所未有，本周这一需求“比疫情期间任何时候都多”。

英国是受新冠疫情影响最严重的国家之一。英国议会下院12日发表的英国首份新冠疫情调查报告指出，英国未能在大流行早期采取更多措施阻止新冠病毒传播，这是该国最严重的公共卫生领域失败之一。

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