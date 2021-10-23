新华社北京10月22日电 题：美政客继续干预香港事务是“螳臂挡车”

新华社记者

美国国务院发言人当地时间21日在其推特上发布美国务院“关于香港自由继续被侵蚀”的所谓声明，攻击香港国安法，要求释放被捕的反中乱港分子，并敦促中方遵守在《中英联合声明》中的所谓条约义务。面对香港日益安宁稳定的现实，美方一些政客颠倒黑白，肆意对香港事务指手画脚，干涉中国内政，只会更显出他们的伪善与险恶，其阴险图谋决不会得逞。

美方攻击香港国安法纯属混淆视听。实施香港国安法等有力措施，有效堵塞了香港特区在维护国家安全方面存在的制度漏洞，最大程度地扫除了香港发展道路上的障碍、陷阱和威胁，让香港居民可以在一个安全、平和的环境中享受权利和自由。

香港国安法实施一年多来，精准打击了一小撮严重危害国家安全的反中乱港分子，国家安全得到维护，香港社会重回正轨，广大香港市民和在港外国公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障，这是任何不带偏见的人都认同的客观事实。实施国安法等有力措施也得到了广大香港民众的衷心拥护。香港特区政府上月发布香港营商环境报告，全面展示了香港由乱转治之后的良好营商环境和光明发展前景。

香港是法治社会，任何组织和个人都没有逾越法律的特权。香港特区政府依法对反中乱港分子采取必要法律行动，合理合法、顺应民意，有力维护了法治尊严。美方一些政客无视香港社会基本事实与主流民意，打着民主、人权的幌子，为反中乱港分子“站台”，他们在乎的根本不是香港的长治久安，而是如何继续祸乱香港社会，妄图通过打“香港牌”遏制中国发展。

美政客拿《中英联合声明》说事，更属歪曲解读。《中英联合声明》的核心要义是中英间关于中国收回香港及有关过渡期安排，没有一个字、一个条款赋予英方干预香港事务的权利。英方对于回归后的香港一无主权、二无治权、三无监督权。随着中国对香港恢复行使主权及有关后续工作的完成，该声明也已完成历史使命。美方有何理据拿其说三道四？一些政客无视国际规则约定，继续拿《中英联合声明》搬弄是非，充分暴露其唯恐香港不乱的虚伪双标和霸道嘴脸。

如今的美国，哪有资格对他国的人权、自由指手画脚？其国内系统性种族歧视愈演愈烈，抗疫不力导致70多万人在新冠疫情中病亡，美国在世界各地穷兵黩武，造成大量平民伤亡……美方“人权卫士”的人设早已崩塌，伪善的高调唱得再动听，也只会听者寥寥。

美政客逆香港日益稳定的大势和广大香港人民希望持久安定繁荣的民意而动，无异于螳臂挡车。奉劝这些政客，摆正自己的位置，管好自己的事情，立即停止插手香港事务、干预中国内政。中国政府和包括香港民众在内的广大中国人民始终坚持全面准确贯彻“一国两制”方针，坚决维护国家主权、安全、发展利益，坚决反对任何外部势力干预香港事务和中国内政。

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