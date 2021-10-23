新华社北京10月22日电 题：50年，中国对联合国事业初心未改

新华社记者郑明达

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。22日，外交部发布《中国联合国合作立场文件》，就维护多边主义、促进全球发展、团结抗击疫情等重要国际问题阐述中方立场和主张。50年风雨兼程，50年初心不改，中国正以实际行动，坚定支持联合国在国际事务中发挥更大作用。

加强同联合国合作是中国外交一以贯之的优先方向。1971年，第26届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。50年来，中国深入参与联合国事业，坚定维护世界和平与安全，大力促进全球发展，不断推动国际法治建设，全力支持联合国在国际事务中发挥核心作用，积极致力于促进和保护人权，大力推进社会领域发展与合作，不断为提升人类卫生健康水平作出贡献。

眼下，百年变局和世纪疫情影响叠加交织，国际形势复杂深刻演变。这几年，联合国经历了少有的复杂局面。

国际形势越是复杂严峻，越要彰显联合国的权威和作用。联合国是多边主义的旗帜。当个别国家大搞单边主义、霸权主义，借“多边主义”之名拼凑“小圈子”时，中国坚定主张，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持真正的多边主义，坚定站在历史正确的一边。

中国越发展，越能为联合国事业作出更大贡献。面对疫情扩散蔓延、延宕反复，中国积极响应联合国发起的全球人道主义应对计划，践行将疫苗作为全球公共产品的重要宣示；世界经济复苏乏力背景下，中国在联合国场合提出全球发展倡议，紧紧抓住发展这个解决一切问题的总钥匙，努力推动实现不让任何一国、任何一人掉队的目标；面对气候变化等挑战，中国提出碳达峰、碳中和目标愿景，为守护蓝色星球贡献中国力量……一项项重大倡议、一项项务实举措，顺应和平与发展的时代主题，推动联合国各项事业发展，彰显中国负责任大国担当。

正如联合国秘书长古特雷斯所说，有了中国的支持，联合国才能够更好地履行职责。

站在新的历史起点上，中国以行践言，坚定做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，同世界各国携手前行，必将迎来人类更加光明的未来！

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