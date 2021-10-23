新华社东京10月22日电（记者华义）日本政府22日正式发布第六版能源基本计划，首次提出“最优先”发展可再生能源，并将2030年可再生能源发电所占比例，从此前的22%至24%提高到36%至38%。

2019年在日本的电力生产结构中，可再生能源发电占比约为18%。上述新版计划意味着，到2030年日本可再生能源发电占比将是2019年的约2倍。

与2018年发布的日本第五版能源基本计划相比，新版计划未提出增设核电站，该计划中的核电占比目标没有变化，核电到2030年仍将维持20%至22%的占比。2011年福岛核事故前，日本核能发电占比曾达约三分之一。近些年来，日本核电占比大幅下降，2019年该比例约为6%。

此前第五版能源基本计划为化石能源发电设定的目标是到2030年占比56%，主要包括天然气发电占比27%，煤炭发电占比26%。新版能源基本计划提出的目标是到2030年天然气和煤炭发电占比分别降至20%和19%。2020年日本煤炭发电占比为27.6%。

日本政府2020年10月宣布该国到2050年实现碳中和的目标。今年4月日本政府表示，该国力争2030年度温室气体排放量比2013年度减少46%。日本经济产业省发布的资料显示，目前在日本的二氧化碳排放量中，发电站等能源行业的排放占比为37%，远远超过其他行业，因此能源行业的减排至关重要。

能源基本计划是日本中长期能源政策指导方针，最初在2003年发布，此后历经多次修订。

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