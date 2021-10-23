新华社开罗10月22日电 通讯：从口罩到疫苗，中埃抗疫合作不断升级

新华社记者吴丹妮 杨依然 余福卿

红色瓶盖、透明瓶身，一剂又一剂用中国科兴疫苗原液生产出来的新冠疫苗在埃及生物制品与疫苗公司的流水线上旋转、移动。这是新华社记者日前在毗邻埃及首都开罗的吉萨省阿古扎区的这家埃及工厂看到的情景。埃及成为非洲大陆第一个与中国合作生产新冠疫苗的国家。

中埃抗疫合作始于去年3月1日。当天，埃及卫生部长哈拉·扎耶德携一批援助物资启程访华；位于开罗、卢克索、阿斯旺的三大世界文化遗产地以灯光秀形式同时点亮五星红旗，表达埃及政府和人民对中国抗击疫情的坚定支持。

扎耶德日前在与中国驻埃及大使廖力强会晤时说，埃中抗疫合作已成为世界守望相助、共克时艰的典范，感谢中国为埃及抗击新冠疫情提供的所有支持。

去年4月7日，距离埃及发现首例新冠确诊病例不到两个月时，中埃首个口罩生产合作项目在开罗一个工业区内正式投产。

在以白色为主色调的无菌车间里，映入新华社记者眼帘的是满负荷运转的生产线、穿着统一制服忙碌的工人以及一箱箱蓝白色相间的成品口罩。

质量过硬是整个项目生产的核心要求之一。该项目生产的口罩为三层医用外科手术口罩，按照欧盟标准生产，获得了德国检测机构的认证。为了保证尽快投产，在埃及已采取宵禁、暂停国际航班的情况下，双方以视频连线方式请中方技术人员指导调试生产线、培训作业工人，克服了诸多不利因素。

“邦域相异，休戚与共”，埃及著名诗人艾哈迈德·舒基的诗句成为中埃抗疫合作的生动注脚。

“埃及发生疫情后，中国率先驰援，向埃方提供了多批次防疫物资和疫苗援助，埃政府和人民对此深表感激、铭记于心。”扎耶德多次在不同场合向媒体及埃中各界人士这样表示。

有了合作生产口罩的经历，中埃两国很快开始推进中国疫苗在埃及的本土化生产。今年4月，科兴公司和埃及生物制品与疫苗公司签署在埃及生产科兴疫苗的协议。5月，埃及从中国采购的首批科兴疫苗原液运抵开罗，开始灌装生产。

7月5日，埃及总理马德布利宣布，埃及已完成首批中国科兴疫苗的生产，埃方对中国帮助埃及进行疫苗本地化生产表示感谢。

据介绍，工厂内的科兴疫苗生产线年产能可达2亿剂，目前埃及每周为境内疫苗接种中心提供200万剂本土灌装生产的科兴疫苗。作为北非大国，埃及正致力成为非洲地区的疫苗生产、出口中心，中国疫苗原液和技术的到来无疑给埃及提供了巨大助力。

埃及国际大学药学院讲师伊斯兰·阿南日前表示，数据统计表明，中国国药疫苗和科兴疫苗对新冠病毒变异毒株如德尔塔毒株等依然有效，这对埃及抗击疫情至关重要。

世卫组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔表示，中国与埃及的疫苗合作是国际合作和全球专业技术流动的成功典范，不仅可以加速推进埃及本土的疫苗接种计划，也将进一步推动非洲地区的抗疫进程。

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