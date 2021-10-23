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IMF认为撒哈拉以南非洲地区经济前景仍存在高度不确定性

2021年10月23日09:39 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕10月22日电（记者丁蕾）国际货币基金组织（IMF）21日发布的最新一期《撒哈拉以南非洲地区经济展望》报告指出，虽然今年撒哈拉以南非洲地区经济有望迎来小幅复苏，但受多种因素影响，其前景仍然存在高度不确定性。

　　报告预计，2021年撒哈拉以南非洲地区经济增长3.7%。IMF表示，这一增速与2020年遭遇的大幅收缩相比已明显改善，但从全球范围来看，该地区复苏步伐是最缓慢的。报告同时预计，撒哈拉以南非洲地区经济2022年将增长3.8%。

　　报告说，该地区经济前景面临的不确定性依然高企，复苏进程取决于全球新冠疫情走势和地区新冠疫苗接种工作进展，此外还受全球经济活动和金融市场波动的影响。

　　IMF非洲部主任阿贝贝·塞拉西当日在视频新闻发布会上说，撒哈拉以南非洲地区经历了一场持久且反复的新冠疫情，要恢复经济正常运行并非易事。他认为，面对疫情威胁，更多国际合作是至关重要的解决办法。展望未来，该地区仍有巨大潜力，机遇和挑战并存，应借助更多创新和绿色增长模式，以及大胆改革和持续引进外资等举措应对挑战。

(责编：崔译戈、杨牧)

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