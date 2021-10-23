新华社新加坡10月22日电 专访：中国经济高质量发展韧性十足——访新加坡国立大学学者顾清扬

新华社记者蔡蜀亚

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬日前在接受新华社记者专访时表示，在全球经济都处于困难时期的背景下，中国第三季度经济增长比较令人满意，中国推动高质量发展，经济充满韧性。

顾清扬说，评估经济态势不能只看孤立的数值，中国经济第三季度同比增速虽然低于前两季度增速，但这是在去年第三季度比较高的基数上增长的。另外，从中国经济结构分析，中国高新技术产业增速较快，高质量发展的势头已经显现。而且，中国物价总水平仍处低位，这说明在全世界高通胀背景下，中国取得了低通胀和稳增长的成绩。

“从国际上看，由于新冠疫情，全球供应链和能源供应都出现问题，这在欧洲、美国尤为明显。前不久国际货币基金组织下调今年全球经济增长预期，对欧美国家和日本的下调幅度都比较大。在这样一个外部环境极不确定的情况下，中国经济当然也会受到影响。”顾清扬说。

他认为，全球通胀水平走高，特别是美国量化宽松导致的高通胀，是制约中国经济增长的一个重要原因。另外，疫情导致全球经济复苏缓慢，拖累了中国的对外出口。全球供应链出现混乱，也使得中国的出口货物不能及时到达目的地国家。

“总之，今年第三季度，对中国、对全球都是一个比较困难的时期，在这种情况下，中国能取得这样一个成绩，比较令人满意。看问题不能只看简单的数字，还要看数字后面的结构及深层原因。从这些方面综合来看，中国经济正在高质量发展，非常有韧性。”顾清扬说。

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