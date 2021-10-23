新华社华盛顿10月21日电（记者谭晶晶）美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯20日发表声明说，迄今为止的科学证据表明，新冠病毒很可能是自然界病毒演化的结果，可能从自然宿主直接传染给人类或通过尚不明确的中间动物宿主传染给人类。

柯林斯在《关于新冠病毒起源的错误信息的声明》中指出，尽管科学界作了大量努力，新冠病毒的起源迄今还没有确认。这并不罕见，因为100%确定病毒源头是一个“漫长而复杂”的过程。科学家们耗费了14年时间才找到导致2003年非典疫情的病毒源头——包含冠状病毒所有必要遗传成分的一个蝙蝠种群。2014年埃博拉疫情的起源至今尚不明确。

柯林斯表示，不幸的是，在新冠源头没有明确答案的情况下，“错误信息和虚假信息正在填补空白，这弊大于利”。

柯林斯说，从历史上看，许多病毒是从动物起源并引起流行病和大流行病，包括流感、埃博拉、寨卡、西尼罗河热、非典等。此外，大多数机构评估认为新冠病毒几乎不可能是基因工程的产物。

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