新华社维也纳10月21日电 通讯：从“传递世界语言”到“传播中国声音”——一名资深翻译讲述联合国中文故事

新华社记者于涛

“最初我们将各类国际文书翻译成中文，让国内相关人员更理解国际事务；如今则更多地将中国专家学者的文件翻译成英文，向世界传播中国声音。”联合国维也纳办事处中文科资深翻译李慧俊说，“面对中国国际影响力不断上升，我们也必须加倍努力。”

李慧俊现年58岁，本科毕业于复旦大学国际政治系，到中国外交部工作后入读北京外国语大学联合国译员训练班，接着前往日内瓦外交与国际关系学院学习，之后正式入职联合国维也纳办事处中文科担任笔译工作，至今已超过20年。

刚到维也纳时，联合国机构里的中国职员并不多见。李慧俊的工作主要是将各类英文文件、国际文书翻译成中文，帮助国内专家和相关人员进一步理解国际事务。

二十多年间，国际风云瞬息万变，李慧俊也在自己的翻译职业生涯中感受到了时代变迁的巨大影响。

自1971年恢复在联合国合法席位以来，中国在联合国的影响力和话语权逐步提高，在国际多边舞台上日益发挥重要作用。作为负责任的大国，中国为联合国的工作提供了强力支持。与此同时，中文在联合国的地位也不断提高。联合国中文日活动规模越来越大，内容日益丰富，并且得到联合国各层级人员的积极参与和赞扬。

如今，联合国的中国职员已遍布各个部门，包括语言、法律、财务和信息技术等，其中一些人还担任了高层职位，“最直观的感受就是在联合国维也纳国际中心随时随地都能听到中文。”李慧俊说。随着中国日益参与到国际事务中，翻译们现在的工作更多的是将中国专家学者的文件翻译成英文，让世界更加容易理解中国声音。

此外，近年来中国代表和专家日益深入而全面地参加联合国会议，这既对中文翻译工作提出了更高要求，也促使翻译们深入熟悉相关专业和行话，力争以通晓流畅的表述准确传递原文在特定语境下的具体含义。为此，翻译们会主动联系中国与会代表和专家，询问他们对相关文件翻译的看法。李慧俊以《船舶司法出售公约草案》来举例，翻译期间他主动联系中国与会的主要专家和该公约草案发起人李海教授，征求他对中译本的意见。通过交流，他不仅丰富了专业知识，开阔了视野，而且深深感受到中国这些年在国际多边外交上的积极变化，并由衷感自豪。

“随着中国越来越多地参与到国际事务中，在联合国工作的中文翻译所面临的挑战和肩负的责任也越来越重，为此我们必须加倍努力，更及时地提供高质量翻译文件，以实际行动展示中国籍工作人员的自信和能力，促进联合国各国籍工作人员的沟通交流。”李慧俊说。

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