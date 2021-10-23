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医院新冠患者人满为患 拉脱维亚已向欧盟求援

2021年10月23日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社里加10月21日电（记者李德萍）据拉脱维亚TV3电视台21日晚间报道，为应对新冠疫情严重导致的医疗资源挤兑，拉脱维亚已向欧盟民事保护机制请求援助。

　　报道说，拉脱维亚目前首先需要的是技术支持，如专用设备、呼吸机和病床等。此外，一旦新冠疫情继续恶化，拉脱维亚将不得不把确诊者转移到国外治疗，并请外国医生赴拉参加救治工作。

　　拉脱维亚卫生部长丹尼尔斯·帕夫柳茨在接受TV3电视台采访时说：“到本月底，拉脱维亚新冠患者住院人数将突破2000人，而当地医院（收治新冠患者）的最大容量是1500人”。他表示，如果封城措施不能奏效，拉将被迫请求将患者转移到瑞典、德国等邻国治疗，同时该国也需要医护人员和医疗团队的支持。

　　据拉卫生部预测，截至11月初，将有约2200名新冠患者入院治疗，这意味着医院将不堪重负。

　　拉疾控中心21日公布的数据显示，该国20日新增确诊病例2935例，每10万人发病率升至1463.3例，双双创下疫情暴发以来新高；累计确诊病例194256例，累计死亡2967例。

　　欧洲疾控中心21日公布的数据显示，拉新冠发病率在欧盟国家和欧洲经济区国家中居于首位。

　　拉脱维亚已于本月11日宣布再次进入紧急状态，18日宣布自本月21日起至11月15日全国将实行封城措施。

(责编：崔译戈、杨牧)

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