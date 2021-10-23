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中国驻东盟大使：中国—东盟未来关系发展应聚焦增强互信、深化合作和共同构建区域安全架构

2021年10月23日05:26 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达10月22日电（记者余谦梁　汪奥娜）中国驻东盟大使邓锡军22日在雅加达表示，中国—东盟未来关系发展要聚焦增强政治互信、深化发展合作以及共同构建区域安全架构。

　　印尼外交政策协会当天举办2021年度中国—东盟关系民调报告线上发布仪式。邓锡军在仪式上讲话时表示，中国和东盟建立对话关系30年来，双方聚焦共同发展，走出一条团结奋进、合作共赢之路，为地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出重要贡献。中国—东盟关系取得巨大发展源于共同的发展利益、共同的和平远景、共同的文化精神以及共同的民本理念，未来双方关系发展要持续增强政治互信、大力深化发展合作、共同构建区域安全架构。

　　印尼外交政策协会创始人迪诺表示，中国是东盟最重要的对话伙伴，在当前深刻变化的国际地区形势下，站在双方建立对话关系30周年的重要节点，全面深入了解双方关系发展成果与现状，对双方共谋发展、共克难题具有重要意义。

　　东盟副秘书长德尼表示，建立对话关系30年来，中国与东盟在经济、政治、人文交流合作方面取得巨大发展进步，期待双方进一步加强合作，推动中国—东盟关系发展，造福双方民众。

　　由印尼外交政策协会开展的中国—东盟关系民调系本地区唯一相关主题民意调查，问卷发放征集范围涵盖东盟十国政商学界、非政府组织及大学生等1000余人，今年是第二次举行。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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