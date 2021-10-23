新华社北京10月22日电 题：维护国际公平正义 促进世界和平发展——专家解读《中国联合国合作立场文件》

新华社记者温馨、成欣

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。10月22日，外交部发布《中国联合国合作立场文件》，展现50年来中国对联合国各领域工作作出的突出贡献，就维护多边主义、促进全球发展、团结抗击疫情等重要国际问题阐述中方立场和主张。

专家认为，当前，百年变局与世纪疫情叠加共振，国际格局正经历深刻调整，但和平与发展仍然是时代主题，国际社会维护多边主义、加强团结合作、共同应对挑战的呼声愈发强烈。在这一背景下发布相关立场文件，彰显了中国对联合国事业的坚定支持，必将对维护国际公平正义、促进世界和平发展产生重要积极影响。

50年来，中国同联合国合作领域不断拓展，合作内容不断深化，在经济发展、消除贫困、卫生保健、粮食安全、环境保护等多个领域全面开展合作，取得丰硕成果。

“中国恢复联合国合法席位，意味着联合国真正成为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，无论在联合国发展史还是在中国外交史上，都是具有里程碑意义的历史事件。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，半个世纪以来，中国坚定支持联合国事业，为各国与联合国开展合作树立了典范。

立场文件指出，50年来，中国坚定维护世界和平与安全，大力促进全球发展，不断推动国际法治建设，全力支持联合国在国际事务中发挥核心作用，积极致力于促进和保护人权，大力推进社会领域发展与合作，不断为提升人类卫生健康水平作出贡献。

专家表示，作为最大的发展中国家和联合国安理会常任理事国，中国始终支持联合国框架下的各项事业，以自身发展成就和对南南合作的支持，为全球减贫和共同发展作出了巨大贡献，鼓舞了世界上坚持公平正义、捍卫和平稳定、谋求共同发展的国家和人民。

“中国一贯秉持以和为贵理念，与国际社会一道共谋和平、共护和平，成为维护世界和平的中流砥柱。”中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖说。

随着中国的发展壮大，中国对联合国的政策是否会发生改变？

立场文件明确指出，中国将继续做世界和平的建设者，继续做全球发展的贡献者，继续做国际秩序的维护者，继续做公共产品的提供者。

“这四个‘继续’清晰地告诉国际社会，未来中国对联合国的支持将一如既往。”阮宗泽说。

相关专家注意到，立场文件指出，中国将践行承诺，把疫苗作为全球公共产品，实现在发展中国家的可及性和可负担性。

“从提出‘一带一路’倡议，到提出把疫苗作为全球公共产品，再到提出全球发展倡议，中国致力推动合作共赢、共同发展，彰显出一个东方大国的胸襟气魄与责任担当。”苏晓晖说。

“50年来，中国始终同联合国站在一起，维护联合国的权威。”阮宗泽说，当前，个别国家打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序，制造对抗和分裂，中国提出要践行真正的多边主义，就是在捍卫联合国宪章宗旨和原则。

“中国越发展，对联合国越有利。”阮宗泽说，站在新的历史起点上，中国将坚定支持联合国在国际事务中发挥更大作用，不断为世界和平发展进步贡献力量。

(责编：胡永秋、杨光宇)