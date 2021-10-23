本报电 （记者林子涵）10月20日，第十七届北京—东京论坛以线上方式在北京、东京发布“中日关系舆论调查”结果。

调查结果显示，两国公众受访者对对方国家认知与去年保持基本稳定，高度认同两国关系的重要性，对两国在地区合作以及应对全球性挑战的原则与议题关切上表现出高度一致性。但是，历史、领土与安全等三大问题对中日关系深层的心理影响仍然突出，中美关系波动起伏影响中日关系的一面愈发凸显。

在关于构建中日新型合作关系必要性的问题上，70.6%的中国公众受访者认为“为实现和平稳定的秩序，中日两国应该构建更加牢固的新型合作关系”，日本公众受访者这一数据为42.8%。超过六成的中国受访者和超过五成的日本受访者认为中美博弈对中日关系产生负面影响。关于应对之道，两国公众最多的选择是“把中美博弈影响控制在最小范围，促进中日合作”。过半日本公众受访者希望“不站队”，大幅超过选择“更重视美国”的比例。数据表明，虽然受到外部消极因素影响，但两国公众均希望培养更加自主驱动、牢固坚韧的中日关系。

本次调查由中国外文局和日本言论NPO共同实施。发布会上，中国外文局副局长兼总编辑高岸明、日本言论NPO代表工藤泰志等对调查情况进行说明。作为北京—东京论坛的重要组成部分，“中日关系舆论调查”自2005年以来每年实施一次，已成为反映中日两国民意、增进相互了解的重要途径之一。

(责编：胡永秋、杨光宇)