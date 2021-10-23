本报记者 高 乔

近日，北极圈论坛大会在冰岛举行，来自50多个国家和地区的约1200名各界人士与会。大会共举行100多场研讨会。北极圈论坛主席、冰岛前总统格里姆松表示，北极已经发生改变，北极不再孤立在世界的边缘，而是在国际政治和气候变化中发挥着关键作用。分析人士指出，多国商讨北极保护、开发、利用等议题，“冰封之地”北极正成为相关国家关注的“热点”。

转向“多轮驱动”形态

作为推动国际社会关心、认识、保护北极，共商北极治理的重要平台，北极圈论坛2013年4月由冰岛时任总统格里姆松发起，是目前由北极国家主办，议题最为广泛、主体最为多元、域内外利益攸关方互动最为直接的国际性论坛。大会在每年10月举办，来自多个国家和地区的政府首脑、科学家团体、商业和学术界代表参加，就应对北极气候变化、保护环境和生态多样化、可持续发展与适应性增强、土著人文化与传统保护、航道与资源开发等主题进行探讨。

“由于全球气候变化造成的融冰加速，北极以其独特的生态环境、丰富的资源储备和航道开发的潜在优势成为世界关注的焦点。”上海国际问题研究院研究员、全球治理研究所所长助理赵隆接受本报记者采访时表示，近年来，北极事务已经从单一的科研驱动，逐步转向包括探索、认知、保护、开发的“多轮驱动”形态。

开发理念存在分歧

在近日举办的第二届联合国全球可持续交通大会上，俄罗斯总统普京发出邀请，欢迎各国积极利用北方海路增加东西方间的贸易往来。北方海航道开发是俄罗斯北极开发战略体系中的重要环节。

据路透社报道，俄罗斯副总理特鲁特涅夫近日表示，俄罗斯计划在2022年或2023年开始通过穿越北极的北海航线，进行全年航运。俄罗斯为发展北海航线在基础设施方面进行了大量投资，并希望它成为一条主要的航道。俄罗斯还计划建造以液化天然气为动力的破冰船，以发展该航线，使其更适合全年航行。

“对俄罗斯来说，满足俄属北极地区发展需求，变现油气资源储备，加快海洋安全布局，强化对北方海航道的法律主张和实际控制，是其基本诉求。”赵隆表示，目前，俄罗斯等部分北极国家力主加快北极油气资源开发，推动北方海航道等基础设施建设，使其成为国际交通运输干线。而美国等国主张气候变化议题优先，暂缓北极资源开发项目。北极国家间存在“保护优先”和“加速开发”理念的差异。在当前国际形势下，安全议题在北极大国博弈与互动中的关注度提高。

中俄合作不断加深

“迄今为止，中国已将科学和外交政策的制定纳入北极对话中，同时，我们看到中国和俄罗斯之间已有一些非常重要的合作项目。从俄罗斯西伯利亚地区一路南下到上海的天然气管道，就是北极地区的新基础设施项目的一个例证；北极东北航道航运的增长也是一个例证；第三个例证是，疫情前，中国与其他亚洲国家、欧洲与亚洲国家之间通过北极的航班越来越多。”北极圈论坛主席、冰岛前总统格里姆松近日表示。

2018年，中国发表《中国的北极政策》白皮书，将促进北极和平与稳定列为“中国参与北极事务的主要政策主张”之一，提出共建“冰上丝绸之路”，为促进北极地区互联互通和经济社会可持续发展带来合作机遇。近年来，中俄在北极地区合作不断加深。位于北极圈内的中俄亚马尔液化天然气项目，被俄罗斯总统普京称为俄中友好合作的鲜明例子。2021年，亚马尔液化天然气运输量成为北方航道运输之最。2021年8月，俄罗斯堪察加半岛液化天然气站也交由中国交建建设，该项目可使俄罗斯液化天然气运输由冰区之间运输延长至更远的亚洲。

“中俄在北极保护和开发上存在利益诉求的一致性和互补性、实现全方位对接的可行性和深化务实合作的必要性。目前，加强中俄北极可持续发展合作是中俄北极合作的主要内容。中俄在北极开展可持续发展合作，已成为维护北极的和平、稳定和可持续发展的重要力量。”赵隆表示，在北极开发问题上，如何在实践中强调保护和利用间的平衡，确保各国开发利用北极时不抱有“独占北极”的利己私心，摒弃“瓜分北极”的陈腐思维，谋求以代际公平为基础的北极可持续利用，是促进北极和平开发、合作共赢的关键。

(责编：胡永秋、杨光宇)