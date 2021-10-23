本报北京10月22日电 （记者冯春梅）10月19日至22日，亚洲宗教和平会议（简称“亚宗和”）召开第九届大会，全国政协民族和宗教委员会副主任、中国宗教界和平委员会（简称“中宗和”）常务副主席邓宗良全票当选“亚宗和”副执行主席。这是中国代表首次在国际跨宗教和平组织担任实质性领导职务。

邓宗良在闭幕会讲话中表示，不同文化不同宗教间交流要倡导平等尊重、包容互鉴的精神，增进各国人民之间的友谊和共识，推动跨宗教和平运动践行宗旨、增强活力，为实现亚洲持久和平和共同发展、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

“亚宗和”是亚太地区具有广泛影响力的跨宗教和平组织，拥有21个国家成员组织。本届大会以视频方式召开，主题为“构建包容、健康、繁荣、和平的亚洲”。“中宗和”副主席、各全国性宗教团体主要负责人演觉、李光富、杨发明、房兴耀、徐晓鸿以及“中宗和”委员、中国佛教协会副会长班禅额尔德尼·确吉杰布等出席大会并发言。

《 人民日报 》（ 2021年10月23日 05 版）

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