本报记者 庄雪雅

“美国历史上以贩卖奴隶和强迫劳动而臭名昭著，直到今天，仍广泛存在着‘现代奴役制’，很多移民被贩运到了‘血汗工厂’，强迫劳动和压榨劳工等丑恶行径层出不穷。”在10月22日举行的第五十八场涉疆问题新闻发布会上，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，美国一些反华势力大肆编造所谓新疆实施“大规模强迫劳动”的谎言，却忘了美国才是真正存在强迫劳动的国家。

当天的发布会通过播放视频、图片、漫画等形式，向参会的中外媒体反映美国存在强迫劳动的事实。

徐贵相表示，美国在劳动问题上积弊颇深、罪孽深重。从历史上看，美国大肆贩卖黑奴和华工、欺压印第安人。近年来，美国更是刻意逃避劳工保护责任，导致人口贩运问题泛滥成灾、农业领域强迫劳动触目惊心、私营监狱罪犯沦为奴隶、滥用童工现象普遍存在、女性和残疾人劳动权益屡遭侵害、就业领域歧视问题持续恶化，完全是一个活生生的“现代奴隶制”国家。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提说，向来标榜劳动法律体系健全的美国，至今只批准了14项国际劳工公约。全球8项劳动核心公约，美国仅批准了2个，是批准公约数量最少的国家。特别是与强迫劳动问题直接相关的《强迫劳动公约》《强迫劳动公约补充议定书》《关于废止强迫劳动的公约》3项重要法律文件，美国1项也没有签署，这恰好与美国在强迫劳动和侵犯劳工权利方面的长期糟糕记录形成了呼应。

“近年来美国各行业工人因不满工作环境、薪资待遇的罢工事件屡屡发生。特别是2021年10月以来，美国工人的忍耐已经到了极限。许多美国媒体报道，从美国的机械、食品生产线上的工人，到马萨诸塞州的护士和肯塔基州的酿酒师，再到好莱坞的工作人员，全美各行各业超过10万名工人要么正在罢工、要么正准备罢工。”伊力江·阿那依提说，我们奉劝美国停止在劳动问题上搞政治操弄，好好照照镜子，切实正视并解决好自身问题，如果一味玩弄“人权双标”，只会欲盖弥彰，徒增国际笑柄。

在当天的发布会上，部分被美国商务部列入“实体清单”的新疆信息技术企业负责人，通过视频连线方式，批驳美国以所谓“人权”名义对企业实施无理制裁，妄图遏制新疆高科技企业发展的险恶用心。

新疆立昂电信技术股份有限公司数字销售中心客户经理刘飞表示，美国商务部将我们公司列入“实体清单”，并没有真凭实据作为支撑，是一种赤裸裸的霸权行为。美国这种利用谎言行使霸权的行径，最终只能落得“失道者寡助”的结局。

《 人民日报 》（ 2021年10月23日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)