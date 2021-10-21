人民网约翰内斯堡10月20日电 （邹松）安哥拉当地时间10月19日，由中铁二十局安哥拉国际公司承建的安哥拉莫西科石油天然气铁路运输专用线项目举行竣工验收典礼。墨西科省省长贡撒维斯，交通陆路国务秘书乔治，石油天然气矿产资源生物燃料国务秘书巴伦索，安哥拉国家铁路局局长马努艾尔出席，业主代表安哥拉石油公司董事长塞巴斯蒂安，本格拉铁路公司董事长安东尼奥，施工方代表中铁二十局安哥拉国际公司董事长朱启辉受邀参加。

安哥拉莫西科石油天然气铁路运输专用线项目位于安哥拉莫希科省卢埃纳市。出于对运输石油、天然气的安全性考虑，线路采用中国标准设计、施工。该项目由安哥拉石油公司投资、安哥拉本格拉铁路公司管理，中铁二十局负责实施。

验收典礼上，贡撒维斯对中铁二十局按期保质完工表示赞赏，期待与中铁二十局在安哥拉合作共赢，对中铁二十局在安哥拉长期发展表示肯定和支持。

朱启辉表示，项目签约后，中铁二十局面对全球物价上涨、疫情防控、物资匮乏、施工环境艰苦等困难，组织精兵强将，专业化推进实施，以中国标准和速度按期完成业主下达的任务。项目投入运营后，将大幅度提高安哥拉燃油、燃气向内陆深入运输的效率，解决内陆地区燃油、燃气供应紧张的区域性困难，降低燃油、燃气运输和存储过程中的成本和安全风险，莫希科、南隆达、北隆达3省居民将率先获得低费燃料供应带来的福利。

据了解，顺利“牵手”安哥拉莫西科石油天然气铁路运输专用线的本格拉铁路，也是由中铁二十局采用设计-采购-施工总承包方式实施的。全长1344公里的本格拉铁路从2015年2月14日建成通车后，不仅改善了安哥拉的交通状况，也改变了许多城市的经济格局，让许多安哥拉的内陆省份开始发展外向型经济，各种资源通过铁路运送出去，来自港口的丰富物资也在铁路沿线省份找到了市场，被当地民众誉为经济腾飞的“金腰带”。

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