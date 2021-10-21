新华社北京10月20日电 由于波兰宪法法院做出波兰国内法律优先于欧洲联盟法律的裁决，波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基19日在欧洲议会会议上遭到炮轰。双方激辩中，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩愤怒指责波兰“挑战欧洲法律秩序的统一”，列出多项反制措施，莫拉维茨基则直指对方“威胁勒索”，抱怨欧盟偷偷扩大权限。

媒体评论，欧盟与波兰长期因司法改革等问题僵持不下，如今已演变为“全面危机”。

2019年6月30日，在位于比利时布鲁塞尔的欧盟总部，波兰总理莫拉维茨基准备出席欧盟峰会。（新华社记者张铖摄）

欧洲法院今年7月以波兰司法改革违反“法治”原则为由，要求波兰暂停去年设立的一个专门针对法官的纪律审查机构。波兰政府拒绝执行，并将这一问题诉诸本国宪法法院。波兰宪法法院本月7日裁定，欧洲法院干涉波兰司法改革、违背波兰宪法，波兰国内法律相比于欧盟法律具有优先权。

19日在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会会议上，冯德莱恩说，波兰宪法法院这一裁决“质疑欧盟的根基，是对欧洲法律秩序统一的直接挑战”。欧盟委员会正在“仔细评估”这一裁决，将采取行动阻止波兰破坏欧盟的价值观。

莫拉维茨基在发言中指责欧盟过度扩大权限。他说：“欧盟的权限有清晰边界。我们不能在边界被突破时保持沉默。”

8月24日，在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会主席冯德莱恩在记者会上发言。（新华社记者郑焕松摄）

据路透社报道，莫拉维茨基发言后，欧洲议会成员轮番抨击他。双方激辩超过4小时，冯德莱恩面露怒色，列出三项欧盟可能采取的反制措施，包括就波兰宪法法院的裁决采取法律行动、扣留对波兰的数百亿欧元拨款和低息贷款、中止波兰作为欧盟成员国的部分权利等。

莫拉维茨基抨击对方“威胁”波兰。他说，关于经济处罚的提议“让人难以接受”，“勒索不能成为施行政策的方法”。

欧盟委员会负责法律事务的委员迪迪埃·雷恩代尔当天在另一场欧盟成员国部长级会议后说，欧盟委员会将在今后几周就此事启动针对波兰的“书面程序”，他也打算赴波兰首都华沙举行会谈。

8月1日，人们在波兰华沙参加纪念华沙起义77周年活动。（新华社发，亚普·阿林摄）

欧盟各国领导人定于21日在比利时布鲁塞尔举行峰会，预计将讨论这一议题。

尽管欧盟成员国中除了匈牙利，大部分对波兰此举持批评态度，但也有国家对欧盟提出的反制措施表示异议。

波兰与欧盟矛盾升级，引发对波兰可能成为又一个“脱欧”国的担忧。

不过，波兰执政党法律与公正党表示，波兰没有“脱欧”打算。莫拉维茨基19日在欧洲议会会议上说：“我们不应该传播波兰‘脱欧’的谣言。”

不同于英国2016年“脱欧”公投前的情况，波兰民众对波兰留在欧盟的支持率仍然较高。本月10日，包括华沙在内的波兰多座城市举行反“脱欧”示威。在其中一个集会上，曾任波兰总理、欧洲理事会主席的唐纳德·图斯克呼吁人们“维护作为欧盟成员国的波兰”。

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