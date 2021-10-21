土耳其外交部19日召见美国等10个西方国家的外交使节，批评他们就土耳其国内一起司法案件发表“无礼”的联合声明，敦促他们“守本分”。

这10个国家的大使或代办当天上午被召到土耳其外交部。土方说，他们“违反外交惯例”，就土耳其正在审理的案件发表“无礼”的联合声明，是“越线”行为，土方“无法接受”。土方外交部建议这些使节“依照维也纳公约规定，在其职责范围内行事”。

土方指责他们将司法案件“政治化”，“向土耳其司法部门施加压力”，“与他们声称捍卫的法治、民主和司法独立（原则）背道而驰”。

美国、加拿大、法国、芬兰、丹麦、德国、荷兰、新西兰、挪威和瑞典驻土耳其使馆18日就土耳其商人及政治活动人士奥斯曼·卡瓦拉所涉案件在社交媒体发表联合声明，称土方对卡瓦拉长期羁押，审理久拖未决，令人质疑“土耳其司法系统是否遵循民主、法治和透明（原则）”。声明呼吁土方依照欧洲人权法院2019年所作裁决，立即释放卡瓦拉。

卡瓦拉先后被指控参与组织2013年反政府示威和2016年未遂政变，2017年开始被羁押。司法部门今年2月将两案合并审理。法院近期裁定，11月26日将举行听证会，决定是否释放他。

土耳其外交部说，西方关注土耳其的司法案件，特别是对卡瓦拉案紧追不放，是“虚伪和双重标准”的做法，“土耳其司法部门不会受这类不负责任的声明影响”。

土耳其司法部长阿卜杜勒-哈米特·居尔19日在社交媒体反击道，“没有任何大使有权对我们的法院提建议”，“这种藐视界线的行为才会给法治蒙上阴影”。土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢发表了类似言论。

欧洲委员会上月警告土耳其，除非土方在欧委会部长理事会11月开会前释放卡瓦拉，否则欧委会将就土耳其违规做法采取措施，土方可能受到惩处，甚至失去欧委会成员资格。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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