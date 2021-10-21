人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

FBI搜查受制裁俄大亨在美豪宅

2021年10月21日09:20 | 来源：新华网
小字号

　　美国联邦调查局（FBI）执法人员19日搜查美国两处关联俄罗斯铝业大亨奥列格·杰里帕斯卡的豪华住宅。

　　杰里帕斯卡的发言人向俄卫星通讯社证实，FBI正在搜查的房屋位于美国首都华盛顿和纽约市，不属于杰里帕斯卡，为他的亲属所有，搜查与美方先前的制裁有关。

　　美国特别检察官罗伯特·米勒先前主导的“通俄”调查报告中多次提及杰里帕斯卡。2018年，杰里帕斯卡和另外6名俄罗斯商人受到美国财政部制裁。

　　19日，大量媒体记者前往两处房屋附近，现场报道搜查情况。照片显示，在华盛顿，FBI执法人员在一所价值数百万美元的大宅进进出出，搬出纸箱，大宅入口用黄色隔离带封锁。

　　在纽约市曼哈顿，被搜查的是一处三层红砖联排别墅。它建于19世纪，纽约前市长吉米·沃克曾住在这里。执法人员带着相机、大量空纸箱进入别墅，五辆车守候在别墅外。

　　FBI发言人说，上述房屋搜查活动是“关联正在进行中的一项调查”。

　　杰里帕斯卡现年53岁。上世纪90年代靠金属买卖生意发家。

　　米勒主持的调查，涉及时任美国总统特朗普的团队是否在2016年美国总统选举前后“通俄”以及妨碍司法调查。俄方否认干涉美国总统选举，否认与特朗普团队“串通”。

　　杰里帕斯卡成为调查对象，原因是他与特朗普前竞选经理保罗·马纳福特有往来。杰里帕斯卡一度聘用马纳福特充任公共关系顾问。

　　马纳福特2019年3月被判密谋反美、密谋妨碍司法、税务和银行诈骗等罪名成立，累计刑期90个月。2020年12月，特朗普动用总统权力，赦免马纳福特。

　　杰里帕斯卡转让他所持3家俄企的股份，美方2019年1月解除对这些企业的制裁，但继续制裁杰里帕斯卡。

　　杰里帕斯卡2019年3月向美国法院起诉美国政府，缘由是他受到美国政府“非法制裁”，蒙受严重经济和名誉损失。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部