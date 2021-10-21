新华社伊斯兰堡10月20日电（记者李浩）巴基斯坦国家银行资金运营部主任赛义德·拉扎20日表示，在巴基斯坦提供人民币跨境支付系统相关服务将提高巴银行人民币跨境交易效率，有利于深化巴中经贸与投资合作。

拉扎在中国工商银行卡拉奇分行（工行卡拉奇分行）主办的人民币跨境支付系统网络研讨会上致辞说，金融市场基础设施对遏制系统性金融风险、提高金融市场稳定性具有重要意义。人民币的全球地位不断提升，工行卡拉奇分行成为人民币跨境支付系统直接参与行有助于完善巴金融市场基础设施，推动跨境人民币业务在巴发展。

中国驻巴基斯坦大使馆经商公参谢国祥在研讨会上表示，推动在中巴双边经贸合作中使用人民币，有利于吸引更多中巴企业充分利用中巴自贸协定第二阶段议定书，深化两国在工业和农业领域合作，推动中巴经济走廊高质量发展。

在当天的研讨会上，中国跨境银行间支付清算有限责任公司和工行相关负责人向与会的巴国家银行官员和商业银行代表等介绍了人民币跨境支付系统、如何加入该系统以及工行卡拉奇分行的人民币清算业务。

据了解，人民币跨境支付系统由中国人民银行组织建设，旨在进一步整合人民币跨境清算渠道，提高人民币跨境支付结算效率。工行卡拉奇分行今年8月正式成为人民币跨境支付系统直接参与行。

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