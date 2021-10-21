美国各地警察局强制接种新冠疫苗的最后期限到来，多地警力短缺恐将进一步加剧，缘由是不少雇员因拒绝接种而面临解雇。

伊利诺伊州芝加哥市总警监戴维·布朗19日说，截至当天，芝加哥警察局仍有三分之一雇员未在市政府规定的网站上报个人疫苗接种状态；另有21名警员因拒绝接种，遭停职停薪。

据《今日美国报》报道，芝加哥市要求政府雇员上报接种状态的最后期限是15日。布朗说，市警察局在这方面落后于市政府其他部门。目前，市警察局已上报雇员中，82%完成疫苗全程接种。

布朗极力呼吁接种疫苗，说他有三名反对接种疫苗的亲人近几周死于新冠感染并发症，他只是希望保护警员和公众免受病毒伤害。

“这关乎警员的安全，”他说，“这个病毒和我们作为警察所面对的枪弹没有区别。”布朗先前警告，不遵守规定的人将面临解雇。

芝加哥警察工会主席约翰·卡坦扎拉却力劝警员不要上报疫苗接种状态，坚称这一规定侵犯个人权利。民主党籍市长洛丽·莱特富特批评卡坦扎拉误导警员。

包括警察在内，美国各行各业都有不少人不愿接种疫苗。针对这一现象，约翰斯·霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院副院长乔舒亚·沙夫斯坦最近评论说，美国在疫苗接种问题上严重分裂，疫苗被政治化，一些人看不到疫苗能救命的价值。他说，比起推行各种强制性计划，美国政府眼下最需要的是“改变许多人的想法”。

美国警察基金会发布的一份报告显示，2020年全美86%的执法机构人手不足。这意味着在联邦政府和一些同为民主党执政的地方政府下令强制雇员接种疫苗前，多地警察局已出现人员短缺。

华盛顿州西雅图警察工会主席迈克·索兰说，西雅图市警察局过去一年来已有300多名警员离职。由于人手短缺，市警察局上周不得不派出警探等非一线巡逻警员响应报警求助。

索兰告诉美联社记者，强制接种规定生效后，预计还有大批警员将离职。

作为州警察机构的华盛顿州巡逻队说，19日共有包括67名警察在内的127名雇员因未接种疫苗遭解雇。

据非营利机构美国殉职警官纪念页公司统计，感染新冠病毒已经成为全美执法人员的主要死亡原因。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇17日接受福克斯新闻频道采访时敦促警察尽快接种疫苗。（李彦南）（新华社专特稿）

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