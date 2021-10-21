美国一家医院日前把一个猪肾移植给一名脑死亡患者，没有立即引起排异反应，向着为人类移植动物器官并最终解决捐赠器官紧缺问题迈进一步。

【基因改造】

据路透社19日报道，纽约大学兰贡医疗中心上月实施了手术。患者已经脑死亡，出现肾功能不全迹象。征得患者家属同意后，医生把一个猪肾连接到患者的一对大血管上，猪肾留在患者体外，用于观察手术效果。

主刀医生罗伯特·蒙哥马利说，由于移植猪肾经过基因改造，手术没有立即引起排异反应。与患者血管相连后，猪肾正常发挥过滤废物、产生尿液的作用，排尿水平与移植人类肾脏相当。患者手术前肌酐水平异常，在移植后恢复正常。肌酐水平是衡量肾功能是否健全的指标之一。

他说，猪细胞中一种名为alpha-gal的糖分子会引起人体排异反应，而这次手术的“肾源”是一头经基因改造、去除这种糖分子的猪，因此患者没有出现排异反应。

【短期方案】

移植手术后3天，患者生命支持设备按预定日期去除。

美联社援引蒙哥马利的话报道，患者生前希望捐献器官，但出于某些原因无法实现，其家人因此同意让她接受猪肾移植，以这种方式让她为医学研究做出贡献。

蒙哥马利说，这次手术及先前研究令肾衰竭晚期患者有望实验性接受猪肾移植，最早在一两年内实现。这可能成为重症患者急缺肾源的短期解决方案，甚至可能成为长期方案。

路透社援引美国非营利机构器官共享联合网络组织数据报道，美国现有近10.7万人等待器官移植，其中9万多人等待肾源，平均3到5年才能等到肾源。

蒙哥马利医生3年前接受了心脏移植。他说：“我曾经是那些人中的一员，他们躺在重症监护室里等待捐献的器官，不知道能否及时得到。”

把动物器官移植给人类的研究已经开展相当长时间。据美联社报道，20世纪80年代，美国曾有一名病危婴儿接受狒狒心脏移植手术，在手术后21天去世。（欧飒）（新华社专特稿）

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