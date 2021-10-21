人民网开罗10月21日电 （记者黄培昭）继对中国盛赞有加、受到读者广泛好评的《中国与我们》之后，第12届“中华图书特殊贡献奖”获得者、摩洛哥前经济与财政大臣法塔拉·瓦拉卢的新书《“一带一路”倡议下的中国、阿拉伯与非洲世界》即将问世，分别在法国和黎巴嫩用法语和阿拉伯语出版发行。

在这本关于中国的新书中，作者明确提出了2020年至2021年期间，中国作为第一个走出疫情的国家，将当前的危机转化为真正的机会，在解决全球变暖与环境问题、抗击新冠病毒、消除贫困和不平等这三个重要的国际问题上，发挥了重要作用。这将巩固和提升中国在21世纪全球化中的地位。

首先，中国经过几十年的发展已经成为一个全球经济强国、科技大国和新兴战略大国。“一带一路”倡议体现并延续了中国的改革开放政策，是一项杰出的经济工程，也体现了中国在发展中的战略思维，在一定程度上抵消了美国的国际影响力。因此，以美国为首的七国集团（G7）在2021年6月的峰会上提出了一项帮助较贫困国家建设基础设施的计划，希望以此对抗中国“一带一路”倡议。但七国集团复杂的经济文化背景和利益纠葛，注定这一计划将无法得到有效的实施或运营。

其次，与中国合作，将为非洲、阿拉伯国家的发展带来新的希望，也是摆脱西方控制、实现国际关系多元化的真正机会。特别是2014年以来，中国经济已经成熟，加之“一带一路”倡议的提出，使中国与非洲、与阿拉伯国家的关系得以在新的框架下良性发展。中国与非洲、阿拉伯国家共同坚持的多边主义、不干涉主义将有助于消除这些地区各个国家贫困、不平等和政治不稳定的根源。

第三，建立密切的合作关系，对中国、非洲和阿拉伯国家之间的共识，符合各方发展的根本利益，对保证全球化中更多的平衡和共享具有重要意义。对中国来说，阿拉伯世界从其地理位置、能源财富和人口规模来看具有重要战略意义；而非洲和阿拉伯国家积极响应“一带一路”倡议，将其与他们各自的发展方案和政策结合起来，促成了多项重要的发展计划的顺利实施，如埃及2030年复兴计划、科威特丝绸城建设、摩洛哥的技术城市建设、约旦2025愿景计划等。

最后，作者还对中国与非洲、阿拉伯国家合作的未来表达了乐观积极的展望。书中指出，中国与非洲、阿拉伯国家的合作必须以建立世界平衡和维护这些国家的经济利益为目标，确保其国家安全，打击激进主义，通过战略领域的合作与经济合作以实现可持续繁荣。 因此“一带一路”倡议将持续发挥推动多边主义、多极化的作用。而地中海是阿拉伯世界和非洲大陆的一个重要交汇点， 中国可以发挥重要作用，使地中海恢复其中心地位，成为世界新的平衡的轴心。

综上所述，作者在本书中指出，中国已经成为一个大国，有能力、有责任参与重建世界，中国与非洲和阿拉伯世界的合作有助于实现这一重建。

法塔拉·瓦拉卢2018年获得第12届“中华图书特殊贡献奖”。瓦拉卢现为摩洛哥新南方政策中心（PCNS）高级研究员，曾任摩洛哥首都拉巴特市市长 （2009年—2015年）和摩洛哥经济与财政大臣（1998年—2008年）、摩洛哥议会议员（1977年—2002年）等职。瓦拉卢是著名经济学家，拥有经济学博士学位，也是摩洛哥著名汉学家，曾出版多本关于经济理论、财政政策、国际经济关系及有关中国的著作。2017年，由卡萨布兰卡十字路口出版社出版的《中国与我们》一书，客观、真实、公正描述中国，对中国的改革开放建设成就等就褒奖有加，受到读者如潮好评，对世界认识中国起到了很好的引导作用。此次他的新书《“一带一路”倡议下的中国、阿拉伯与非洲世界》即将付梓问世，受到西方媒体高度关注，由于是在巴黎和贝鲁特同时用不同语言出版，新书会产生更加广泛的影响，有助于西方国家和阿拉伯读者客观、公允地认识一个真实而充满生机活力的中国。据悉，《“一带一路”倡议下的中国、阿拉伯与非洲世界》一书，将由中图公司翻译引进中文版，以方便中国读者阅读，并通过文字结识瓦拉卢这位对中国热爱有加的摩洛哥学者。

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