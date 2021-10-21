人民网联合国10月20日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军20日在安理会大湖地区问题部长级辩论会上发言呼吁，大湖地区各方凝聚共识，深化合作，早日实现广泛持久的和平、发展与繁荣。

张军说，一段时间以来，大湖地区形势总体向好。多个地区国家完成大选，中非、苏丹、南苏丹和平进程取得积极进展，布隆迪从安理会和非盟和安会议程国行列成功毕业，地区跨境安全事件明显减少，各方改善关系、增进合作的势头不断增强，地区实现和平发展面临“机会之窗”。

张军表示，中方希望大湖地区各方保持合作势头，持续改善地区国家关系。增进政治互信，拉紧利益纽带，是改善大湖地区形势的有效途径。地区国家近来密集开展高层互动，签署多项合作协议，努力构建睦邻友好关系，值得欢迎。刚果（金）、布隆迪、卢旺达、坦桑尼亚和乌干达举行安全和情报局长会议，成立联络协调小组，推动地区安全合作取得重要进展。中方高度赞赏地区国家为此所作努力，鼓励各方继续深化合作，为地区形势向好发展提供高层引领和政治助力。我们期待即将举行的第十届区域监督机制领导人会议能成为推动《框架文件》落实的重要契机。

张军强调，各方要坚持发展导向，着力消除冲突根源。贫困和发展不足导致资源争夺，引发冲突对抗，是大湖地区战乱不止的一个重要根源性问题。地区国家要对自然资源开发利用严加规范、强化执行，加强在打击自然资源非法开发和贸易方面的地区合作，切断武装团伙非法获益渠道。中方支持地区国家将资源优势转化为发展优势，通过合法经营帮助当地民众解决就业，消除贫困，加快工业化和现代化进程，提升自主发展和创新能力，实现以发展促和平。中方欢迎喀土穆自然资源研讨会取得积极成果，期待在特使协调下第二届大湖地区投资贸易会议成功举办。

张军坦言，新冠肺炎疫情给大湖地区带来严峻冲击。目前地区疫苗接种率只有6%。根据国际货币基金组织估算，地区国家人均收入在2025年前难以回到疫情前水平。中方呼吁国际社会加大对地区国家疫苗援助，在减免债务、发展援助等方面采取务实举措，帮助地区国家抗击疫情，加快实现疫后重建。新冠疫情发生以来，中方向大湖地区提供了多批次防疫用品和疫苗援助，12个地区国家已经用上了中国疫苗。

张军指出，各方要加强行动协调，共同落实大湖地区新战略和行动计划。中方欢迎大湖地区问题特使在充分听取地区国家意见基础上，制定大湖地区新战略和行动计划，相信这将成为联合国综合应对地区挑战的重要行动指南。国际社会要为落实新战略和行动计划提供必要资金支持，联合国驻大湖地区机构、非盟、大湖地区国际会议组织等要就此开展密切合作，共同将愿景转化为实际成果。中方欢迎联合国驻地区机构共同成立高级政策小组，相信这有助于增强工作的协同性。当前联合国驻刚果（金）稳定特派团正在实施缩编战略。中方鼓励大湖特使办和联刚团就落实两份战略加强协调配合，通过综合手段消除地区不稳定因素，为地区实现持久和平打下坚实基础。

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