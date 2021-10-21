新华社科威特城10月20日电（记者王薇 聂云鹏）科威特首相萨巴赫·哈立德20日宣布，科威特将从新冠疫情中“谨慎地”恢复正常生活，以期实现全面复工复产。

萨巴赫20日在内阁特别会议后举行的新闻发布会上说，科威特将“谨慎地”恢复正常生活。他感谢医务工作者为抗击新冠疫情付出的努力，并呼吁所有人“承担起后疫情时代新的责任”。

科威特政府发言人塔里克·穆兹里目说，自24日起，科威特将实施多项放松疫情防控的措施，包括露天场所无须戴口罩，但室内仍须戴口罩并保持社交距离；允许举办会议、婚庆典礼等聚集性活动，但仅限接种过新冠疫苗者参加并须戴口罩；恢复为外籍人士发放入境签证，但仅限已接种科政府认可的新冠疫苗者；科威特机场将全面恢复运营等。

科威特卫生大臣巴塞勒·萨巴赫表示，对于已接种未被科政府认可的新冠疫苗者，他们只需再接种一剂科政府认可的疫苗并持有核酸检测阴性证明即可入境。

科威特卫生部发布的最新数据显示，科威特19日新增新冠确诊病例32例，累计确诊412403例，累计死亡2458例。该国单日新增确诊病例已连续超过一个月保持在两位数。

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