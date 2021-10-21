新华社华盛顿10月20日电（记者谭晶晶）美国白宫20日公布了一项为5岁至11岁儿童群体接种新冠疫苗的计划，并表示该计划一旦获得批准即可实施。

白宫当天在一份声明中表示，开始实施该计划的时间取决于美食品和药物管理局、疾病控制和预防中心的审批流程和时间安排。这两家机构将分别于10月26日和11月2日至3日开会讨论批准为5岁至11岁儿童群体接种辉瑞新冠疫苗事宜。

声明说，政府已采购足够数量的疫苗，可在获批后几天内开始为全美2800万名5岁至11岁儿童进行接种。全美各地将在超过2.5万家儿科诊所、100多所儿童医院以及药房、学校和社区卫生中心等设立接种点。

本月7日，美国辉瑞制药公司表示，已正式向美药管局申请批准为5岁至11岁儿童群体紧急使用该公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。一旦获批使用，这将是美国首款可紧急用于5岁至11岁儿童群体的新冠疫苗。

美药管局去年12月批准辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权申请，允许该疫苗用于16岁及以上人群；今年5月扩大该疫苗的紧急使用授权范围，可紧急用于12岁至15岁人群。今年8月，美药管局完全批准该疫苗的使用授权，使其成为第一款正式获批在美国使用的新冠疫苗，用于16岁及以上人群。

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