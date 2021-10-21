本报记者 隋 鑫

近日，俄罗斯10余家主流媒体和网站运营机构签署备忘录，表示将联合打击网络虚假信息。各方承诺，将开发统一的机制来对各类虚假网络信息进行高效甄别、核实和限制，并成立相关委员会，希望通过加强行业内部合作，推动创建安全、健康的网络信息环境。

近年来，随着网络信息技术在俄罗斯的快速发展和广泛应用，各类移动信息终端、网络社交软件、自媒体平台等应运而生。新的信息传播方式在为民众带来便捷的同时，也为各种假新闻和网络谣言提供了传播渠道。

自新冠肺炎疫情暴发以来，虚假信息在俄罗斯的网络传播呈扩大态势。仅去年上半年，俄罗斯有关部门检测到的虚假信息数量就比2019年全年增加了10倍以上，其中近67%与新冠病毒有关。2020年，俄罗斯信息监管部门查处了1670余个散播虚假信息的网站，封禁各类虚假信息链接1842个，而其中1039个链接包含涉及新冠肺炎疫情的不实内容。

俄罗斯已多次对《信息、信息技术和信息保护法》《行政处罚法》《刑法》等法律法规进行补充和完善，对各类制造虚假信息传播的违法情形做出新的界定，进一步加大监管和处罚力度。

目前，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局会不定期地针对社会舆论热点发出预警，并根据举报或检察机关的要求，对虚假信息的制造主体和传播渠道采取相应的限制措施。对于涉嫌违法的行为，检察机关将根据具体的违法情节和造成的后果，追究相应责任主体的行政或刑事责任。

根据俄罗斯相关法律，对于制造传播虚假信息的行为，不构成犯罪的，违法个人将面临最高40万卢布（1美元约合72卢布）的罚款，官员和法人实体则将分别承担最高90万和1000万卢布的行政处罚；如行为构成犯罪，违法人员将面临最高5年的监禁。

在今年7月出台的新版《国家安全战略》中，俄罗斯首次将“信息安全”列入国家战略优先方向，并将虚假信息的网络传播列入当前俄罗斯国家信息安全面临的主要威胁之一。

（本报莫斯科10月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)