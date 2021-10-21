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科隆食品展聚焦行业转型

本报记者  李  强
2021年10月21日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　在科隆食品展上，中国企业研发的送餐机器人吸引了观众的目光。
　　本报记者 李 强摄

　　科隆世界食品博览会（简称“科隆食品展”）日前在德国科隆举行。本届展会以“品尝未来”为主题，聚焦食品行业转型和可持续发展，吸引了来自98个国家和地区的4600多家展商参加，参观人数超过7万人次。

　　在展区设置上，除精细食品、冷冻食品、乳制品、饮料等10个传统专题展区外，本届展会首次设置创新食品特展，重点展示在理念、创新、可持续发展和创造性等方面表现突出的产品，比如植物蛋白制作的素食鱼肉沙拉、有机龙舌兰啤酒、高保鲜冷冻意大利面酱块、可堆肥环保咖啡胶囊……在418家厂商提交的1332种创新食品中，有67种创新食品获选展出。

　　在展会特别举办的创新食品论坛上，与会代表围绕发酵技术、生物新工艺等展开讨论，重点关注了食品供应链的可持续发展，如食材营养损失、绿色包装等问题。其中，植物蛋白素食工艺引人瞩目。参展的各大食品企业在开发新产品时，都在寻求使用植物性成分并将其作为卖点。瑞银集团预计，植物蛋白市场将在未来10年迅速增长。到2030年，全球植物蛋白市场规模将从现在的46亿美元升至850亿美元，并带动相关农业科技市场大规模增长。

　　不少中国企业通过线上线下等方式参与科隆食品展。在主场馆之一的7号展厅，来自深圳普渡科技的机器人贝拉，在人流如织的会场穿梭，即使有观众突然出现在面前，满载餐具和食物的贝拉依然能够轻松绕开。观众在取餐的同时还能和贝拉互动。德国DIGPANDA公司是这款机器人在德国的代理商，销售人员阿姆托尔表示，产品已被广泛应用于饭店、酒店、医院、学校、办公楼等公共场所。该公司首席执行官何沙说，当下欧洲餐饮业全面重启，普遍面临服务员短缺问题，仅德国就有约10万个岗位缺口，餐饮配送机器人市场需求非常大。

　　中欧地理标志协定正式生效，为中欧农产品食品贸易增添了更多动力。欧洲的食品企业对进入中国市场充满期待。“非常希望中国客户能够了解和品尝我们的火腿。”在意大利展区，工作人员热情地请记者试吃，表示希望这款欧盟地理标志产品能早日出口到中国。

　　（本报德国科隆电）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月21日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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