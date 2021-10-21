本报记者 朱玥颖

“《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）在扭转生物多样性丧失现状、推动制定‘2020年后全球生物多样性框架’方面具有关键作用。”联合国开发计划署驻华代表白雅婷日前接受本报记者采访时表示，“‘昆明宣言’的通过，体现了各国共同采取行动、加强生物多样性治理的强烈意愿，中国为促成各方凝聚共识作出重要贡献。”

在白雅婷看来，近年来，中国持续推进生态文明建设，成绩斐然。“中国已建立各级各类自然保护地近万处，推动实施生态保护红线制度，明确了生物多样性保护优先区域。中国太阳能和风能产业的创新能力和国际竞争力不断提升，为能源绿色低碳转型提供强大支撑。中国在生物多样性保护的成功经验，为全球生态环境治理贡献了中国智慧。”

白雅婷尤其关注中国对全球生物多样性治理的支持。此次COP15领导人峰会上，中国宣布将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金。白雅婷说：“中方务实举措为迈向可持续未来增添动力。”

“中国是联合国开发计划署推进全球生态环境治理进程的重要伙伴。今年，联合国开发计划署和中国的合作又取得新进展。”白雅婷表示，联合国开发计划署的生物多样性金融倡议正与40多个国家进行合作，以制定和实施生物多样性金融计划，为生物多样性保护募集更多资金。期待更多地区参与该倡议，携手推动生态环境治理。

“生物多样性没有地理边界，国际合作对于保护生物多样性至关重要。”白雅婷呼吁，各方进一步加强合作，共同保护生态环境，迎接更绿色、更包容、更可持续发展的未来。

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)