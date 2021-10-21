本报记者 花 放 朱东君 刘玲玲 颜 欢

近年来，智慧城市在全球范围内得到积极倡导和实践，一些国家的智慧城市建设取得初步成效。通过在基础设施、产业发展、社会管理和公共服务等领域充分运用新一代信息技术，城市管理可以更好地实现科学决策、精细管理，进一步提升城市竞争力和民众生活质量。

德国索林根——

推出数字政务服务

受新冠肺炎疫情影响，线下办公面临不少现实难题。但对于德国西部城市索林根的公务员来说，这一问题较好地得到了解决。2018年，索林根市政府出台全面数字化发展战略，提出打造数字化智慧城市的目标，其中一项就是要借助互联网资源共享、实时交互、跨时空等特性，实现数字化办公，建立新的服务型管理模式。

索林根市专门设立了负责数字化的部门。“电子政务”是索林根数字化进程的第一步，市政府引入统一文件管理系统，把此前各部门采用的约440个办事程序连接到这一系统中，相关部门可以更快、更高效地完成办事流程。这样既实现了政务工作内部流程的统一数字化管理，也推动政府服务的数字化。例如，在办理住址登记信息时，索林根市的居民可以直接在线申请，然后由政府部门将文件邮寄到家，免去了在市政大厅排长队的麻烦。

“电子政务”让市民更直观地感受到数字化的便利，提高了市民参与城市建设的积极性。2019年，凭借市政服务数字化等方面的优势，索林根入围德国首批“智慧城市示范计划”名单，与其他12座城镇一起，得到德国联邦内政部1.5亿欧元的资金支持，为德国进一步探索数字化、可持续智慧发展之路起到带头作用。

目前，索林根市政府正在探索新的数字化服务，如在交管系统中开发程序供民众在线申诉违章行为；市政府和企业合作开发市政手机应用程序，方便使用者查询附近停车位、实时天气状况等信息……索林根市政府表示，数字化服务可以更合理地利用资源，为市民提供更多福利，满足经济社会可持续发展的要求。

巴西库里蒂巴——

打造快速公交系统

巴西南部马尔山脉高原的库里蒂巴市，茵茵绿地，街道畅通。但在40多年前，这里由于快速城市化，一度人口剧增、道路拥堵不堪。当地政府提出了“城市交通与发展一体化”的治理理念，开发出少停顿、人车分流、乘车有序的快速公交系统。

改造规划时，当地政府没有大规模征用新地修路，而是将重点放在对现有道路的整修和再规划上，并建立起一套高效的公交系统。其中，极具特色的圆筒式车站不仅实现了线路之间的免费换乘，还设计了电动无障碍升降装置，为行动不便者上下车提供便利。

经过不断更新和完善，如今库里蒂巴的交通网四通八达，被称为“地面地铁”——市内巴士服务覆盖城区近90%区域，无论民众身处何地，步行500米内都能找到一个公交站点；在出行高峰时段，每45秒钟就有一辆巴士经过；所有公交车以生物燃料供能，减少废气排放；在靠近医院、公交站等公共机构和设施路口，行动不便者只需刷一下交通卡，就可激活智能红绿灯的特殊按钮，获得更长的人行绿灯时间。此外，公交车与交通指示灯之间还安装有传感器，可根据实时路况调整交通指示灯，提升公交系统效率。

今年4月，库里蒂巴市政府又启动了一项快速公交线路更新工程，配置了更多电动公交车。环线上还将建设新式车站，公交车、出租车、共享汽车、自行车等多种交通工具在此整合，未来将通过统一票务系统实现交通方式转换。新的车站将使用太阳能板，自动门、空调、照明、无线网络、电子票务等都可以通过这一智能电网实现“自给自足”供电，电动车辆也可在停靠期间充电。

库里蒂巴市市长格雷卡表示，必须通过现代化和智能化的管理来提升民众的生活质量，“创新只有伴随着社会前行才是有效的”。

法国第戎——

建设智慧城市集群

在智慧城市建设过程中，有的大城市可为周边中小城市提供信息技术支持，中小城市为大城市提供实践经验。两者互为补充，形成智慧城市建设集群效应。作为法国智慧城市建设示范地，2019年4月，勃艮第大区首府第戎及其相邻的23个市镇推出智慧城市项目，建立统一指挥中心，以推动大区管理现代化协同发展。

通过对公共空间和设备的集中管理，指挥中心可以快速调整市政系统，应对突发情况。例如，控制交通信号灯，让应急车辆优先通过，同时向路段其他驾驶员发出绕道建议；远程监控建筑物，根据人流量自动调节不同区域照明情况。

第戎大都会官方网站数据显示，通过对城市基础设施进行数字化改造，第戎市已将公共服务成本降低了40％，预计随着项目逐渐深入将获得更大收益。同时，通过合理调节城市照明情况，未来10年内第戎市有望减少近65%的能源消耗，为低碳城市建设发挥重要作用。

参与项目建设的凯捷管理顾问公司政府和社区服务事务负责人克里斯蒂娜·多芒热说：“未来，随着系统进一步完善，数字技术应用水平继续提升，这里将成为充满科技感和发展机遇的现代化宜居城市。”

（本报柏林、里约热内卢、巴黎、北京电）

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)