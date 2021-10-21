本报记者 曲 颂 吴乐珺 张朋辉 张光政

中国国家统计局10月18日公布经济数据显示，前三季度，中国国内生产总值同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。其中，三季度同比增长4.9%，两年平均增长4.9%。多家外国媒体认为，中国经济恢复态势持续不变，中国经济展现出韧性和活力。

美国《华尔街日报》报道说，中国是去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。“多数经济学家预计今年中国经济将有更高增长，但中国制定了一个相对温和的全年GDP目标，即增长6%以上。”报道说，在18日的新闻发布会上，中国国家统计局新闻发言人表示，前三季度，国民经济总体保持恢复态势，结构调整稳步推进，推动高质量发展取得新进展。美国有线电视新闻网的报道认为，中国经济虽遭遇一系列挑战，但仍有望实现6%以上的年度经济增长目标。

美国《纽约时报》认为，中国经济增长有两大助力。一是零售额的增长，二是强劲的出口。文章表示，中国出口在第三季度保持强劲增长，9月出口同比增长28.1%。事实上，自去年以来，中国一直保持强劲的出口势头。“那些认为中国经济快速增长不可持续的经济学家们‘判断错误’。”

路透社报道说，行之有效的常态化疫情防控和完整的产业体系，对中国出口贸易形成强劲支撑。报道援引中国经济学家的话说，中国完成今年的经济增长目标难度不大，政府的定力和推进结构调整的决心远超市场预期。

英国《金融时报》报道说，中国成功控制住新冠肺炎疫情，在基建、制造业等行业的发展带动下，去年中国经济表现远远好于预期。尽管存在一些挑战，但中国经济仍具有较强的韧性。

《金融时报》网站发表东方汇理资产管理集团首席投资官帕斯卡尔·布朗克的文章说，全球约30%的中央银行都准备在未来几年里增加人民币配置。中国资产应在全球投资组合中占据关键和独立位置。在可预见的未来，中国资产可能成为收益的绿洲，中国对投资者的吸引力仍未改变。

德新社报道说，有人曾经认为，不少国家对“中国制造”的强劲需求可能会有所下降，但事实不是这样。

彭博社报道称，今年前9个月，国际市场对中国产品需求保持旺盛，很多买家在传统的年底购物季前又增加了订单数。

法新社说，消费和服务正在日益驱动中国经济增长。

新加坡《联合早报》报道说，中国正在持续开放金融市场以吸引更多外国投资。

俄罗斯REGNUM新闻社引用俄总统国民经济与公共管理学院专家罗曼·法因施密特的分析说，中国国内需求不断增长，中国产品在海外市场广受欢迎，这能够继续促进中国经济增长。共建“一带一路”框架下基础设施项目的实施，对沿线国家和地区经济发展也具有积极推动作用。

俄罗斯卫星通讯社评论员列昂尼德·科瓦契奇发表评论指出，中国全面实施外商投资法及配套法规，不断改善营商环境，外商对投资中国的兴趣只会增加。根据波士顿咨询公司数据，截至2020年底，中国资产管理市场规模相较2019年增长近10%。如果考虑到未来10年中国市场规模有望进一步扩大，对投行来说，进入中国是实现进一步发展的重要机会。

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)