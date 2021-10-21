新华社上海10月19日电 （记者孙丽萍、胡洁菲）正在上海举办的第九届世界中国学论坛上，来自全球42个国家和国际组织的近200位中国学研究者济济一堂，以精彩纷呈、火花四溅的思想观点碰撞，聚焦中国共产党的百年历程；以开放包容、多元互鉴为理念，推动世界更深刻理解中国；探讨如何以中国经验为全球治理提供启示，让中国与世界交融发展。

中国的现代化道路、人类命运共同体、中国“十四五”规划、后疫情时代的经济复苏……与会嘉宾学者聚焦政治经济领域的“热词”，各抒己见而又友好交流。

“正如西谚所说，通往罗马的道路有无数条。现代化是全人类的共同事业。现代化的发展方向不可逆转，但通往现代化的道路可以选择。历史与现实告诉我们，每个国家自主探索符合本国国情的现代化道路的努力都应该受到尊重。而中国式的现代化致力于‘合作共赢’。”中国社科院副院长王灵桂说，中国共产党领导中国人民走出的中国道路、开创的文明新形态，是一场文明延续、迭代与创新的巨变，体现了“开放包容、命运与共”的天下情怀。

塞尔维亚前总统鲍里斯·塔迪奇通过视频表示：“每个国家都有权选择自己的现代化道路。中国不仅注重经济生产力的大幅提升，也关注社会的全面进步，着重解决‘不患寡而患不均’的社会公平问题，走出了‘和谐化’发展的独特道路，不仅给世界上那些既希望加快发展又希望保持独立自主的国家和民族提供了一个新的选项，并且为解决人类社会面临的问题贡献了中国智慧和中国方案。”

“强调更开放的国际多边主义以及共享发展增长，对于当下艰难前行的世界经济无疑是非常重要的。”柬埔寨亚洲愿景研究院院长强万纳里赞赏中国致力于合作共赢的发展模式。他认为，这一独特的发展模式正在给遭受疫情冲击的世界经济带来强有力的支撑，“例如，在‘一带一路’倡议之下，中国正努力为世界各国修建基础设施。这不仅是对于各地区经济增长的重要支撑，也有利于加强扶贫，实现更多的平等增长。”

上海外国语大学副校长查明建说，中华文明历经几千年发展延续至今，奥秘就在于文明上兼收并蓄，在此基础上迸发出持久强盛的内生动力。“当前全球疫情肆虐，但疫情散去之后，人们将会意识到：全体人类的命运和发展已经更加紧密地关联在一起……只有携手应对各种前所未有的全球性挑战，人类才有更美好的未来。”

“当前世界充满变化挑战，但青年们的相互理解、交流和融合将很大程度上增强不同国家、不同文明之间的相互理解”。清华大学“一带一路”研究院研究员、巴基斯坦学者明竺建言，期待中国缔造更多类似上合组织、中巴经济走廊这样的平台，为全球不同地区的青年提供更多彼此了解合作的机会，“这就是文明互鉴很好的实践。”

“中国学研究，需要洞察全球发展大势的宏观视野，也需要秉持开放包容多元互鉴的发展眼光。”中宣部副部长蒋建国表示，建设美好世界，有赖于各种文明、各个民族、各个国家、各国人民的共同努力。世界中国学论坛正是这种努力的重要方面。“期待全世界中国学研究者发挥学术研究鉴往知今、资治济世的重要作用，让中国学研究跟上中国前进的脚步，为建设更加美好的世界作出积极贡献。”

世界中国学论坛由国务院新闻办和上海市政府共同主办，上海社会科学院和上海市政府新闻办联合承办，每两年举办一届，是中国研究以及中外文明交流互鉴的国家级平台。在中国社会科学院、上海国际问题研究院、中国国际经济交流中心、中国外文局当代中国与世界研究院等研究机构支持之下，为期两天的第九届世界中国学论坛还举办了“中国的现代化道路”“中国实践与全球治理”“中国‘十四五’规划与世界经济复苏”“多彩的文明 共同的命运”“共同未来与青年作为”等五大平行分论坛。

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)