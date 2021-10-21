本报记者 李欣怡 琼达卓嘎

10月20日下午，以“新征程的中国：幸福新西藏 发展新画卷”为主题的外交部西藏全球推介活动在外交部蓝厅以线上线下结合的方式举行。与会各国驻华使节和国际组织驻华代表在活动现场了解西藏繁荣发展现状，感受西藏传统文化，共话合作机遇。

国务委员兼外长王毅在致辞中表示，今天的西藏已成为中国实现跨越式发展的成功缩影，中国民主人权事业进步的生动写照，中国对外开放与合作的重要窗口。西藏今年如期实现全面小康，各族人民在政治经济社会等各方面享有充分和平等的权利，宗教信仰自由和少数民族文化得到充分保护和不断发展。藏博会、“中国西藏发展论坛”、“环喜马拉雅”国际合作论坛等系列国际会议展现勃勃生机，与周边国家共建“一带一路”合作结出累累硕果。

活动现场，西藏自治区党委书记王君正、代理主席严金海进行推介。

今年是西藏和平解放70周年。70年来，西藏面貌发生历史性变化，创造了短短几十年跨越上千年的人间奇迹。活动现场展示了几组西藏今昔对比的图片：在林芝市巴吉村，过去泥泞不堪的小径，变成一条条平坦宽阔的柏油路；过去简陋的石头房屋，被一幢幢崭新精致的楼房取代……巴吉村的蜕变，是西藏发展进步的生动缩影。

“近年来，西藏道路交通基础设施不断完善，当地人民收入大幅提升，不少人住进崭新的公寓中。”尼日利亚驻华大使吉达分享2020年参访西藏的经历时表示，有效的扶贫措施为当地人民带来更加繁荣、光明的未来。

蓝厅外的大屏幕上播放着一张张西藏民众的笑脸。法国导演让·米歇尔·卡雷曾前往西藏拍摄纪录片，在活动现场，他讲述了自己眼中的西藏：“几十年来，西藏开通航线，修建铁路、医院、学校。当地政府支持各类企业发展，文化事业也得到大力支持，希望国际社会更多了解真实的西藏。”

色彩鲜艳的唐卡、手工制作的酥油茶、散发着阵阵清香的藏药……在推介活动的展览区，丰富的传统文化展品吸引大家目光。“西藏拥有悠久的历史和丰富的传统文化，本次推介活动让我们更加深入地了解西藏。” 俄罗斯驻华大使杰尼索夫说。

近年来，西藏广泛开展对外交流合作，目前已与全球70多个国家和地区建立了经贸往来，在16个国家和地区开展了投资合作项目，同6个国家10个城市缔结了友好关系。尼泊尔驻华大使潘迪表示，尼泊尔正着力推进尼中跨喜马拉雅立体互联互通网络的建设，相信这一网络的不断完善，将为周边国家和地区带来更多发展机遇。

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)