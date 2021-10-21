本报记者 韩晓明

10月16日至19日，来自17个阿拉伯国家和阿盟的驻华使节在青海参加由外交部组织的访问交流活动。4天的行程中，使节们深入了解当地保护自然环境、加强生物多样性治理方面的情况，感受中国生态文明建设成就。使节们表示，希望同中方加强合作，携手保护人类共同的地球家园。

“我们看到了一幅人与自然和谐共生的画面”

深秋的青海湖，远山如黛、碧水无垠。不少使节是第一次来到这里。阿曼驻华大使纳赛尔·布赛义迪说：“湖水如此清澈，真是太美了！”

“湖水干净、鱼儿成群、飞鸟翱翔——这对整个地区生态环境的意义不言而喻。”也门驻华大使馆临时代办艾哈迈德·叶海亚说，“中国为保护生态环境作出了不懈努力，成就有目共睹。这里就是有力的证明。”

在青海湖南岸保护站，使节们登上看台，拿起望远镜仔细观察。远处一群正在悠闲吃草的普氏原羚引起了大家极大的兴趣。普氏原羚是国家一级保护动物，青海湖环湖地区是其唯一栖息地。当地负责人说，普氏原羚一度比大熊猫的数量还要稀少，随着生态环境改善和保护力度的加强，普氏原羚已逐步摆脱濒危处境，仅青海湖畔的数量目前就超过2700只。

“这里的野生动物得到了很好保护，人们的日常生活安宁幸福——我们看到了一幅人与自然和谐共生的画面。”巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维表示，“青海湖畔的所见所闻令人难忘。我访问了中国不少地方，处处都是绿水青山，这足以证明生态环境保护的理念在中国已深入人心。中国致力于走可持续发展道路，在生态保护方面付出了不少努力，为各国树立了典范。”

“中国坚持以人为本发展理念的证明”

在循化撒拉族自治县，使节们来到村民家中，在宽阔的厅堂同主人围坐一处，聊起家常。村民们说，通过多年的努力，这里山更绿了、景更美了，日子越过越红火。

“实现生态环境改善的同时提高人民生活水平，这很不简单，你们是如何做到的？”苏丹驻华大使加法尔问。

村民们介绍，当地集中连片打造了一批经济林绿化工程。经济林以薄皮核桃树为主，花椒树、杏树、苹果树、枣树为辅，既给荒山披上“绿衣”，又让群众实现脱贫致富。

加法尔点头称赞：“我走访了中国许多地方，了解到各地因地制宜、各具特色的脱贫经验。我要好好向苏丹国内介绍这些经验，为两国农业以及生态保护合作牵线搭桥。”

经过不断传承和创新，地毯编织现已经成为青海特色产业的名片。在圣源地毯集团有限公司，一张张图案精美的地毯吸引着使节们驻足欣赏。公司负责人说，公司采用的都是产自青海的天然绵羊毛和优质牦牛毛，织出的毛毯不仅坚韧耐磨，还绿色环保。

“中国能找到这样一条环境保护与经济发展结合的致富路，令人钦佩。”摩洛哥驻华使馆公使西迪·巴加利说。

阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，“保护生态环境、发展生态经济，不仅使当代人受益，还将造福子孙后代，这是中国坚持以人为本发展理念的证明。”

“推动构建地球生命共同体是我们的共同目标”

参访最后一天，使节们来到三江源国家公园展陈中心，通过一组组数据、一张张图片，以及电子沙盘、环形屏幕影像等，深入了解中国生态文明建设的最新实践和成果。

伊拉克驻华大使舒尔什·赛义德说：“青海湖有一种大雁，每年都会飞到伊拉克南部湿地越冬。保护地球生态环境需要全人类的共同智慧。中国的生态文明建设走在世界前列，积累了成功经验，我们期待与中国加强在这一领域的交流。”

“约旦也有群山、湖泊和可爱的羚羊。”约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼说，“我们制定了严格的生态环境保护政策，呼吁公众加强对环境问题的关注，增强人们对生物多样性保护的意识。在这方面，我们的理念是相通的——生态文明建设不仅仅是为了本国，更是为了全人类。推动构建地球生命共同体是我们的共同目标。”

“此次青海之行，我每一天都能感受到中国为保护自然环境、建设美丽家园所做的不懈努力。”阿盟驻华代表处临时代办艾哈迈德·舒阿卜说，“美丽的自然环境带给人们美好的生活，我们需要携起手来让环境变得更好。阿中是绿色发展之路上的好伙伴，期待双方在生态保护领域的合作结出更丰硕的果实。”

《 人民日报 》（ 2021年10月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)