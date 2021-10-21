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外交部举办西藏全球推介活动

2021年10月21日05:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月20日电（记者马卓言、王沁鸥）10月20日，以“新征程的中国：幸福新西藏　发展新画卷”为主题的外交部西藏全球推介活动在外交部蓝厅举行。

　　国务委员兼外长王毅在致辞中说，在中国共产党的领导下，今天的西藏已成为中国实现跨越式发展的成功缩影，中国民主人权事业进步的生动写照，中国对外开放与合作的重要窗口。习近平总书记今年7月专程赴西藏考察，明确提出全面贯彻新时代党的治藏方略，谱写雪域高原长治久安和高质量发展新篇章。外交部将坚决贯彻党中央决策部署，为建设繁荣西藏、幸福西藏、大美西藏作出更大贡献。

　　王毅强调，中国的开放和发展从来都与世界紧密相连，我们将继续以自身发展为世界提供新机遇，开辟新空间，同各国一道落实好习近平主席提出的“全球发展倡议”，不断推动构建全球发展命运共同体，为世界开创更加和平稳定繁荣的美好未来。

　　西藏自治区党委书记王君正、代理主席严金海进行推介。

　　俄罗斯驻华大使杰尼索夫、尼泊尔驻华大使潘迪、尼日利亚驻华大使吉达在致辞中表示，西藏是中国不可分割的一部分，发展成就令人惊叹。相信西藏的明天将更加光明，愿积极推动本国同西藏的友好往来与互利合作更上层楼。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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