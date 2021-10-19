学术讨论环节。人民网 刘动摄

人民网北京10月18日电（刘动、向施臻） 作为第二十一届世界意大利语周的重要活动之一，《神曲》最新中译本首发式与学术分享会于10月18日在意大利驻华使馆文化中心举行。意大利驻华大使方澜意以视频方式为世界意大利语周中国站致辞，意大利驻华使馆文化专员马泰拉先生出席首发式并致开幕辞。

《神曲》是意大利著名诗人但丁·阿利吉耶里所著的长篇叙事诗。但丁是现代意大利语的奠基者，欧洲文艺复兴时代的开拓人物，也是极其重要的意大利文化符号。但丁的代表作《神曲》在世界各国影响广泛，深受读者喜爱，也是各国文学研究者经久不衰的研究课题。今年是但丁逝世700周年，王军教授《神曲》新译本的推出具有重要纪念意义，为我国但丁文学的研究发展做出贡献。

本书译者、北京外国语大学博士生导师王军曾获“意大利之星骑士勋章”，在会上他分享了《神曲》的翻译心得。为保留《神曲》诗歌的形式美和韵律美，王军教授选取了和原文11音节诗句韵律较为相近的中国说唱文学十字句，契合但丁用佛罗伦萨市民“俗语”写作的初衷，将通俗语言与文学语言相结合，以飨更广泛的读者群体。据悉，此次《神曲》新译本由浙江大学出版社出版，终印本将于十一月至十二月期间上架。

在学术讨论环节，北京外国语大学教授文铮、北京师范大学文学院教授李正荣、北京外国语大学副教授李婧敬和北京大学外国语学院助理研究员成沫，从文学价值、哲学思想、语言学、翻译学等学术角度针对但丁《神曲》及其新译本展开讨论。

据了解，第二十一届世界意大利语周主题为“但丁与意大利语”，10月15日开幕持续开展到22日。期间，意大利驻华使馆将聚焦但丁及其作品举办一系列纪念活动。

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