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巴赫：对北京冬奥会的成功举办充满信心

2021年10月18日21:33 | 来源：新华网
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　　新华社希腊古奥林匹亚10月18日电（记者肖亚卓、于帅帅）北京冬奥会火种18日在奥运会发祥地——希腊伯罗奔尼撒半岛的古奥林匹亚遗址采集成功。国际奥委会主席巴赫在此前的采访中表示，火种采集和火炬传递意义重大，超越了奥运会和体育运动本身，同时他再次表达了对北京冬奥会成功举办的信心。

　　“北京冬奥会的筹备工作非常顺利，中国应对疫情的方式给我们留下了十分深刻的印象。在应对疫情的过程中，我们看到了中国的效率。尽管受到疫情限制，北京冬奥会筹办工作取得了积极进展。所有场地在几个月前就已完工，令人印象十分深刻，现在也开始安全进行测试赛。”巴赫在接受媒体采访时说，“我们对北京冬奥会的成功举办充满信心。”

　　16日，国际奥委会在雅典召开了执委会会议。在会后的新闻发布会上，国际奥委会对正在进行的北京冬奥会测试赛给予了高度评价。国际奥委会体育主管凯特·麦康奈尔表示，参赛运动员们对测试赛的反馈结果都是正面和积极的。

　　北京冬奥会火种在古奥林匹亚遗址采集完成后，将由希腊奥委会于19日在雅典的帕纳辛奈科体育场转交给北京冬奥组委。

　　谈到北京冬奥会下一阶段的筹备工作，巴赫说最重要的还是在赛事的组织运营和疫情防控方面。

　　“目前有两点，一是比赛的组织和运营，所以测试赛非常重要，确保赛事顺利运转。另一方面是防疫措施，现在正与北京冬奥组委、中国相关部门及国际专家们讨论，确保每个人都能以安全的方式享受比赛。”巴赫说。

(责编：崔越、杨牧)

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