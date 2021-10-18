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外交部：不能以“竞争”来定义全部中美关系

2021年10月18日20:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月18日电（记者董雪、成欣）针对日前美国常务副国务卿舍曼就美国对华立场的表态，外交部发言人赵立坚18日指出，美方有关言论的实质是打着竞争旗号对中国进行遏制打压的“障眼法”，根子是美国顽固将中国视为战略竞争对手的这一错误认知。

　　在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美东时间10月15日，舍曼在华盛顿演讲时称，美国对华立场是明确的，美方将在必要时与中方竞争，在符合美及全球利益的情况下与中方合作，并将在必要时挑战中国。中方对此有何评论？

　　赵立坚表示，美方有关言论仍在重谈所谓“竞争、合作、对抗”的老调，其实质是打着竞争旗号对中国进行遏制打压的“障眼法”，根子是美国顽固将中国视为战略竞争对手的这一错误认知。

　　他说，中美相互认知和如何相处攸关两国人民根本利益，受到地区国家和国际社会高度关注。中方一贯认为，中美拥有广泛共同利益和巨大合作空间，双方在经贸等领域虽然存在一定竞争，但不能以“竞争”来定义全部中美关系。

　　“必须指出，美方不断污蔑抹黑中国不是‘竞争’，搞脱钩断供、借口国家安全打压中国企业不是‘竞争’，在中国周边不断强化军力部署、组建各种反华‘小圈子’更不是‘竞争’。”赵立坚说。

　　他表示，美方应摒弃冷战零和思维，正确看待中国和中国发展，深刻认识中美关系互利共赢的本质，采取理性务实的对华政策。“美方应同中方一道加强对话沟通，深化互利合作，妥善管控分歧，走相互尊重、和平共处、合作共赢之路。”

(责编：崔越、杨牧)

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