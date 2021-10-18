新华社日内瓦10月18日电 专访：中国在公共卫生领域对世界贡献良多——访世卫组织助理总干事任明辉

新华社记者陈俊侠 陈斌杰

在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年之际，世界卫生组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉日前接受新华社记者专访时表示，50年来，中国在公共卫生领域对世界贡献良多。

任明辉说：“中国早期摸索出来的很多公共卫生方面的经验，比如赤脚医生和初级卫生保健政策和规划，受到世卫组织和国际社会认可。中国在传统医学方面的贡献也被世卫组织和很多国家接受。中国在传染病防治方面的工作，比如脊髓灰质炎、疟疾、淋巴丝虫病、沙眼等疾病的防治，都已实现世卫组织传染病消除或根除的战略规划目标。”

任明辉认为，中国和国际社会其他成员一样面临着很多公共卫生问题，如医疗卫生资源分配不均、技术人员不足、缺医少药等，中国通过努力逐步解决这些问题，这方面的成功经验可供各国借鉴。

任明辉说，中国与世卫组织的合作互利互惠，“一方面，中国在与世卫组织的合作中得到经验、技术和资金分享，这有利于中国改进、调整疾病防控策略，推动国内公共卫生事业发展；另一方面，中国的做法、经验、技术也获得世卫组织和国际社会的认可、借鉴和推广使用”。

任明辉表示，中国与世卫组织的合作领域正在不断拓展。“从初级卫生保健到重大传染病防控，中国有很多技术或方案可以为其他国家提供借鉴。尤其是中国最近实现了消除疟疾的目标，得到国际社会高度赞誉。在应对非传染性疾病方面，如糖尿病、高血压、癌症等，中国和国际社会需要相互借鉴。在应对未知传染病暴发、构建一个强大的国家卫生体系方面，中国和国际社会有很多经验可以相互借鉴。”

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。在任明辉看来，中国已成为联合国乃至整个国际社会中非常重要的力量。他说：“我参加过很多次联合国大会、世界卫生大会和一些技术委员会，中国的参与度比原来高很多，中方人员也增多了。中国是坚定的多边主义信仰者，也是联合国未来发展坚定的支持者，必将在多边国际组织中发挥更加积极的作用。”

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