新华社南昌舰10月18日电 题：直击中俄“海上联合-2021”军事演习跨昼夜联合反潜演练

孙飞、马宁

秋日的彼得大帝湾天色阴沉，海浪涌动。

当地时间16日至17日，中俄“海上联合-2021”军事演习转入另一个“重头戏”——应召反潜与潜艇机动摆脱科目演练。

“我编队航线附近海域可能有‘敌’潜艇，各兵力及时报告，协同反潜！”中方编队指挥员、海军某驱逐舰支队支队长李烈根据当前态势和综合情报，下达反潜防御作战命令。

两架固定翼反潜巡逻机从国内某机场起飞，经俄罗斯空境奔赴预定演习空域。

蓝色的海天间，一场“立体追踪”大戏开始上演。

“布防声呐浮标！”演习指挥所内，对空引导员、海军航空兵某师某空中勤务大队战术指挥长徐晓坡，正在引导反潜巡逻机定点投放声呐浮标。

12时20分，某型舰载直升机紧急升空，在南昌舰飞行甲板上掀起巨大的气浪。南昌舰任务机组战术指挥长杨东明介绍，直升机搜潜具有速度快、范围大、效率高等优势，可对水面舰艇编队进行保护，是反潜作战的重要平台。

13时许，南昌舰副反潜长赵泉羽在舰艉组织布放拖曳声呐，“听诊器”悄声沉入大洋。

海上风浪渐涌，声呐战位的显示屏密密麻麻，各种干扰项接连而至。“目标海域海况较差，存在很多假目标，非常不利于搜索。”声呐师张永龙全神贯注地听着耳机里的目标回声，盯着显示屏上的各种回波图形，综合判别目标属性。

虽然曾多次在各类演习中担负反潜听音任务，但以往更多的是模拟演练，像这样在国外陌生海域真实地搜寻潜艇，张永龙还是第一次。“以往演练方案比较具体，但这次拿到手的方案只标定着演练区域和规则，很多都是未知的。”张永龙说。

演习指挥所实时更新的态势图上，编队力量逐渐合围。

搜潜区域在不断缩小。水面舰艇、反潜巡逻机和反潜直升机拉着一张严密的“过滤网”，筛查着墨色的海域。

“反潜是世界各国海军公认的难题，它对水下探测、搜索定位、火力打击等体系能力建设有着很高要求。”中方编队指挥员、海军某驱逐舰支队政治委员张勇介绍。“舰艇、反潜巡逻机和反潜直升机在反潜演练中各有优劣，配合使用效率更高。”

反潜过程中，三者共同为目标海域“做体检”。反潜巡逻机可对目标海域做全身“CT”，对发现的疑似海域进行定位搜索，舰艇和舰载直升机则对疑似海域进行“内窥镜”作业，进一步查证和确认疑似目标。

“反潜演练需要双方相互开放舰艇和武器装备的性能，只有战略互信程度比较高的国家海军之间才会联合组织。”李烈说，“此次演习，中方固定翼反潜巡逻机首次过境俄罗斯领空，双方首次开展跨昼夜联合反潜演练，也反映了中俄双方高度的互信与协同。”

17日清晨，清凉的海风吹进了中方编队指挥舰南昌舰的驾驶室。经过20多个小时不见硝烟的海空潜立体对抗，中俄跨昼夜联合反潜演练圆满结束。李烈说，“这次跨昼夜联合反潜演练，在极其趋近真实战场环境中检验了中国海军‘抓老鼠’和‘躲猫猫’的本领。”

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